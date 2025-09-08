Атина остава без таксита заради протест

Протестите на гръцките собственици на таксиметрови фирми и на шофьорите е срещу опростяването и лесното допускане в сектора на частни микробуси, предава БНР.

Работещите в сферата на таксиметровите услуги се страхуват, че микробусите ще им отнемат клиентите, защото предлагат и по-ниска тарифа.

Според новата наредба, която допуска движението и на микробусите за таксиметрови услуги, има различия при наказателната мярка за едно и също нарушение. Шофьорите на микробусите плащат глоба до 800 евро и получават същия ден регистрационния номер на колата. Водачите на таксиметровите леки коли обаче губят разрешителното си за срок до шест месеца.

От транспортното министерство са категорични, че при пристигане на над 30 милиона туристи ежегодно в страната се налага да се въведат промени в транспортния сектор.

Допускането на микробуси за таксиметрови услуги е наложително. Таксиметровите шофьори обаче смятат, че микробусите ще унищожат професията.

Стачката започва от утре сутрин в 6 часа и ще продължи до четвъртък сутринта. Ще се проведе и протест пред транспортното министерство.

Стачка и в Лондон

Ползващите лондонското метро бяха предупредени да проверят какво е състоянието по линиите преди да пътуват тази седмица, тъй като започналата вчера 5-дневна стачка почти ще парализира движението.

Серията от стачки означава, че до петък сутринта почти няма да се движат влакове на метрото.

Опасенията, че стачните действия в метрото могат да натоварят другите видове транспорт в столицата, се оправдаха тази сутрин, защото се наблюдават големи опашки за автобуси, а улиците са необичайно пълни с велосипедисти и мотоциклетисти, предпочели да решат транспортните си проблеми по този начин.

До 5-дневната стачка се стигна след като синдикатът RMT не прие направеното предложение за увеличение на заплащането и отхвърли молбите за прекратяване на стачните действия.

Служителите на метрото освен това искат намаляване на работната седмица от 35 на 32 часа. Властите отхвърлиха като "несъстоятелни" исканията на синдиката. По груби изчисления в стачките участват около 10 000 работници.