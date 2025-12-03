Започна затварянето на сръбската рафинерия на "Газпром"

НИС - рафинерията на "Газпром" в Панчево, Сърбия - започна процес на спиране на инсталациите до най-ниските нива на жизнеспособност. Рафинерията ще бъде поставена в ситуация, в която ще може да стартира сравнително бързо, "веднага щом има необходимите условия", т.е. когато получи сертификат и достатъчно суров петрол, чийто приток зависи главно от доставките по тръбопровода JANAF. "Спирането на инсталации се извършва съгласно принципа, прилаган при планови ремонти, и се осъществява в съответствие със сръбските закони, вътрешните правила на компанията и най-строгите екологични стандарти и правила за здравословни и безопасни условия на труд", се казва в изявление на НИС.

Ситуацията на пазара на нефтопродукти в Сърбия, въпреки санкциите на САЩ срещу петролната индустрия на Сърбия (НИС), която основно принадлежи на Русия, засега не изглежда драматична, но скоро може да доведе до постепенното затваряне на една пета от бензиностанциите в страната, пишат в сряда белградските медии.

Санкциите на Министерството на финансите на САЩ (ОФАК) вече влязоха в сила на 9 октомври и няма индикации, че НИС ще получи лиценз за осигуряване на доставки на суров нефт по тръбопровода JANAF или други източници.

Водеха се преговори за възможността руската страна да продаде мажоритарния пакет, за да избегне санкции, но не беше постигнато споразумение.

На практика НИС-Панчево работи с резерви.

"НИС изразява надежда, че редовната работа на нефтената рафинерия в Панчево ще бъде възстановена възможно най-скоро. Компанията остава ангажирана с усилията си за запазване на социалната стабилност на своите над 13 500 служители, както и за възможно най-бързо получаване на нов специален лиценз за дейността си", се казва в изявлението на НИС, в което се подчертава, че компанията има "силната подкрепа на държавните органи на Република Сърбия“.

Сръбският президент Александър Вучич заяви наскоро, че предоставя срок от 50 дни на руската страна, т.е. до 15 януари, за да продаде мажоритарния си дял в НИС. Преди дни унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че унгарската компания МОЛ е кандидат да закупи руски активи в НИС, но не конкретизира дали има предвид целия дял на руската страна. Във вторник Вучич заяви, че правителството ще разреши плащания и трансакции за санкционираната от САЩ петролна компания до края на седмицата, въпреки риска от вторични санкции, предаде Ройтерс.

Временната мярка има за цел да помогне на НИС да плаща на работниците и да извършва други трансакции,