Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Започна затварянето на сръбската рафинерия на "Газпром"

03 Дек. 2025

НИС - рафинерията на "Газпром" в Панчево, Сърбия - започна процес на спиране на инсталациите до най-ниските нива на жизнеспособност. Рафинерията ще бъде поставена в ситуация, в която ще може да стартира сравнително бързо, "веднага щом има  необходимите условия", т.е. когато получи сертификат и достатъчно суров петрол, чийто приток зависи главно от доставките по тръбопровода JANAF. "Спирането на инсталации се извършва съгласно принципа, прилаган при планови ремонти, и се осъществява в съответствие със сръбските закони, вътрешните правила на компанията и най-строгите екологични стандарти и правила за здравословни и безопасни условия на труд", се казва в изявление на НИС.

Ситуацията на пазара на нефтопродукти в Сърбия, въпреки санкциите на САЩ срещу петролната индустрия на Сърбия (НИС), която основно принадлежи на Русия, засега не изглежда драматична, но скоро може да доведе до постепенното затваряне на една пета от бензиностанциите в страната, пишат в сряда белградските медии.

Санкциите на Министерството на финансите на САЩ (ОФАК) вече влязоха в сила на 9 октомври и няма индикации, че НИС ще получи лиценз за осигуряване на доставки на суров нефт по тръбопровода JANAF или други източници.

Водеха се преговори за възможността руската страна да продаде мажоритарния пакет, за да избегне санкции, но не беше постигнато споразумение.

На практика НИС-Панчево работи с резерви. 

"НИС изразява надежда, че редовната работа на нефтената рафинерия в Панчево ще бъде възстановена възможно най-скоро. Компанията остава ангажирана с усилията си за запазване на социалната стабилност на своите над 13 500 служители, както и за възможно най-бързо получаване на нов специален лиценз за дейността си", се казва в изявлението на НИС, в което се подчертава, че компанията има "силната подкрепа на държавните органи на Република Сърбия“.

Сръбският президент Александър Вучич заяви наскоро, че предоставя срок от 50 дни на руската страна, т.е. до 15 януари, за да продаде мажоритарния си дял в НИС. Преди дни унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че унгарската компания МОЛ е кандидат да закупи руски активи в НИС, но не конкретизира дали има предвид целия дял на руската страна. Във вторник Вучич заяви, че правителството ще разреши плащания и трансакции за санкционираната от САЩ петролна компания до края на седмицата, въпреки риска от вторични санкции, предаде Ройтерс.

Временната мярка има за цел да помогне на НИС да плаща на работниците и да извършва други трансакции, 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НИС, Панчево, рафинерия, Сърбия

Още новини по темата

Вучич даде 50 дни на Русия да продаде дела си в петролната компания НИС
25 Ноем. 2025

Вучич: Наричаха ме „кралица на драмата“
16 Ноем. 2025

Митрофанова нарече закона за "Лукойл" "опасен прецедент"
11 Ноем. 2025

И Сърбия преразглежда отношението си към Русия
03 Ноем. 2025

Пратеник на ЕП за Сърбия: Насилието в Белград беше неизбежно
23 Окт. 2025

Санкциите на САЩ срещу сръбската рафинерия NIS влязоха в сила
10 Окт. 2025

САЩ изненадващо оттеглиха номинацията си за посланик в Сърбия
05 Окт. 2025

Заради масови сигнали за бомби са евакуирани стотици училища в Сърбия
02 Окт. 2025

След пожара в "Плама"-Плевен евакуират хора
24 Септ. 2025

Вучич показа най-новите придобивки на армията на парад с 10 000 войници
20 Септ. 2025

Вучич вади на голям парад оръжия от Франция, Израел, Китай и Русия
06 Септ. 2025

Само за година Вучич е купил оръжие за 5.5 млрд. евро
31 Авг. 2025

United Group потвърди за скандален разговор за сръбската N1
29 Авг. 2025

Скандален запис разкри как Вучич иска да запуши устата на медии от United Group
28 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д