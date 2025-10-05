САЩ изненадващо оттеглиха номинацията си за посланик в Сърбия

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп оттегли изненадващо номинацията на Марк Бърнович за посланик в Сърбия, става ясно от решение, публикувано на сайта на Комисията по външни работи на Сената на САЩ, съобщи сръбската новинарска агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Причините за оттеглянето на номинацията на Бърнович не бяха посочени.

Кристофър Хил беше посланик на САЩ в Сърбия до януари и до завръщането на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.

Тръмп номинира Бърнович за посланик в Сърбия в края на март. Тогава той обяви в мрежата Truth Social: "Имам удоволствието да съобщя, че Марк Бърнович ще бъде нашият следващ посланик на Съединените щати в Сърбия. Марк е горд ветеран от Националната гвардия и преди това е бил главен прокурор на щата Аризона. Като син на бежанци, избягали от комунизма, Марк ще бъде силен защитник на свободата и винаги ще поставя Америка на първо място!".

Бърнович е член на Републиканската партия. Той е със сръбски произход и е бил държавен прокурор в Аризона.

Сега Бърнович коментира пред информационния сайт „Сербиан таймс“, че „дълбоката държава“ не е желаела номинацията му. „Искам да благодаря на президента (Доналд Тръмп) за номинацията, но с удължаването на процеса стана ясно, че бюрокрацията на „дълбоката държава“ не иска някой с моя политически, етичен и религиозен произход да работи в Сърбия. В крайна сметка вярвам, че да остана близо до семейството и приятелите си в Аризона и да намеря възможности да играя по-голяма роля във вътрешната политика е най-добрият път напред в този момент“, каза Бърнович.