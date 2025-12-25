Медия без
Сърбия има 3 месеца да продаде руския дял в петролната си компания

Отсрочката, която Белград получи от Вашингтон, дава срок до 24 март 2026 г. за преговори за сделката

Днес, 16:13
Американското правителство наложи санкции на НИС през октомври.
САЩ дадоха на националната петролна компания на Сърбия НИС срок до 24 март догодина, за да "преговаря“ за продажбата на дела на руския си собственик, съобщи сръбската държавна телевизия, цитирана от БТА. Каналът обаче уточни, че НИС не е получила оперативен лиценз, който би ѝ позволил да купува "и преработва суров нефт".

Службата за контрол върху чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на НИС през октомври в рамките на мащабни мерки спрямо руския енергиен сектор, припомни Ройтерс. Санкциите спряха доставките на суров нефт през хърватския тръбопровод ЯНАФ, с което се спря и производството в нефтопреботвателния комбинат в Панчево.

Сръбската държава притежава 29,9% от акциите на НИС, докато основен собственик остава "Газпром нефт" с 44,9%. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания "Интелиджънс" (Intelligence), свързана с "Газпром", придоби дела от 11,3% на компанията майка.

Сръбският президент Александър Вучич обяви вчера, че страната му е постигнала споразумение за удължаване на доставките на природен газ от Русия до 31 март догодина.

