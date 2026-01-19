Унгарската MOL придоби от "Газпром" мажоритарния дял в НИС

След месеци на санкции, наложени от администрацията на САЩ, и преговори за бъдещата структура на собствеността, днес руският дял в „Петролна индустрия на Сърбия“ (НИС) беше продаден, съобщи сръбският правителствен официоз „Политика“, цитиран от БГНЕС.

Руският дял от 56,15 % в НИС е бил продаден на унгарската компания MOL, като част от собствеността ще бъде придобита и от Обединените арабски емирства, а Сърбия също ще увеличи своя дял.

"Унгарската компания MOL и руската „Газпром“ са се договорили по основните разпоредби на бъдещия договор за покупка на НИС, който ще бъде изпратен на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) за решение, а в хода на преговорите Сърбия е успяла да увеличи дела си с 5 %", заяви сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

„Това, което също е важно, е, че Сърбия успя да подобри позицията си в тези преговори в сравнение с 2008 година, когато останахме под 30% участие, а именно – да увеличим в бъдеще дела си в Петролна индустрия на Сърбия с 5% и да достигнем такъв брой акции, който ще ни позволи по-големи права при вземането на решения в Общото събрание на акционерите и най-вече да защитим интересите на нашите граждани“, каза Ханданович.

По отношение на партньорите от Обединените арабски емирства тя посочи, че и те се очаква да бъдат част от бъдещия договор за покупка.

Санкциите срещу НИС бяха въведени от OFAC на 9 октомври заради участието на руската държавна компания „Газпром нефт“ в собствеността, с цел, по думите на Вашингтон, да се попречи на Русия да използва приходи от енергийния сектор за войната в Украйна. Условието на Съединените щати за премахване на НИС от санкционния списък е освобождаването ѝ от руско участие.

Поради ембаргото и невъзможността за внос на суров петрол на 2 декември беше затворена рафинерията в Панчево – единствената в страната и най-значимият актив на НИС. На 1 януари компанията съобщи, че Министерството на финансите на САЩ е издало специален лиценз, който ѝ позволява да възобнови оперативната си дейност до 23 януари.

Петролната индустрия на Сърбия беше продадена на „Газпром“ през януари 2008 г. в рамките на руско-сръбско междудържавно споразумение за сътрудничество в нефтения и газовия сектор срещу 400 милиона евро. Към момента няма официална информация за актуалната пазарна стойност на руския дял в компанията.