Унгария загуби 1 млрд. евро от ЕС заради корупцията

За да бъдат отпуснати средствата, страната трябваше да проведе реформи до края на 2025 г.

Днес, 19:50
Ако Будапеща продължи да не прилага достатъчно реформи, в бъдеще тя рискува да загуби още финансиране в размер на милиарди евро. 
Ако Будапеща продължи да не прилага достатъчно реформи, в бъдеще тя рискува да загуби още финансиране в размер на милиарди евро. 

Унгария загуби правото си на значителна помощ от ЕС поради нарушения на принципа за върховенство на правото, изискващи реформи. Според Европейската комисия загубените средства възлизат на над 1 милиард евро, предаде ДПА, цитирана от БТА.

За да бъдат отпуснати средствата, Унгария е трябвало да проведе достатъчно реформи до края на 2025 г., включително промени в законите за предотвратяване на конфликти на интереси и за борба с корупцията.

Средствата, предназначени за програми в подкрепа на структурно слаби райони и първоначално планирани за 2023 г., бяха замразени, след като анализ на Европейската комисия заключи, че Унгария е пренебрегнала определени стандарти и основни ценности на ЕС. Ако Будапеща продължи да не прилага достатъчно реформи, в бъдеще тя рискува да загуби още финансиране в размер на милиарди евро. 

През 2021 г. влезе в сила регламентът на ЕС за условията за върховенство на закона, който свързва финансовите интереси на блока с върховенството на закона и дава на ЕС допълнителни финансови и бюджетни инструменти за контрол на върховенството на закона в държавите членки. В края на 2022 г. държавите членки на ЕС се съгласиха да замразят чрез този механизъм около 6,3 млрд. евро от средствата, предназначени за Унгария от многогодишния бюджет на блока за 2021-2027 г. 

Първият транш, също в размер на малко над 1 млрд. евро, вече изтече в края на 2024 г., защото Будапеща не успя да приложи необходимите реформи, припомня ДПА.

Други милиарди евро за страната са блокирани отчасти и от други разпоредби. Според комисията, по последни данни са били замразени общо около 17 милиарда евро.

