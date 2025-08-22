Орбан натопи Украйна пред Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа на унгарския премиер Виктор Орбан, че е "много ядосан" заради ударите на Украйна по петролопровода "Дружба", по който Унгария и Словакия получават петрол от Русия. "Неприятно ми е да чуя това. Много съм ядосан. Кажи го на Словакия. Ти си мой голям приятел", написа американският президент на унгарския премиер.

Украински дрон прекъсна отново работата на петролопровода. За първи път украинското ГУР МО атакува "Дружба" на 13 август. На 18 август имаше нова атака, която доведе до спиране на доставките на петрол за Унгария. По-рано командващият силите на украинските безпилотни системи Роберт Бровди (Мадяр) обяви за атака срещу помпената станция "Унеча" в руската Брянска област, която всъщност е най-големият възел в магистралната мрежа "Дружба".

Пораженията не са тежки, Словакия съобщи, че очаква на 25 август работата да бъде възстановена. Още след първия инцидент, унгарският премиер се оплака писмено на Тръмп. "Преди пет дни, малко преди историческата среща между президента Тръмп и президента Путин в Аляска, Украйна извърши безпилотни удари по петролопровода "Дружба" в Русия. Този нефтопровод доставя петрол на Унгария и Словакия — страни, които нямат други начини за внос на суров петрол. Унгария подкрепя Украйна с електричество и бензин, а в замяна те бомбардират петролопровода, който ни доставя. Много неприятелски акт!", написа Орбан на Тръмп. "Тази война представлява непосредствена и постоянна заплаха за Унгария и унгарците — както в Закарпатието, така и в самата Унгария. Само мир!", добави Орбан.

Тръмп пък е отговорил с маркер върху писмото на Орбан.

Временното прекъсване на руския петрол за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба" не оказва влияние върху сигурността на доставките за Германия, заяви днес германското икономическо министерство, цитирано от Ройтерс. Това е така, защото "Дружба" се разделя на северна част (към Полша и Германия) и южна част (към Унгария, Словакия и Чехия). Доставките на руски петрол за Полша бяха прекратени през февруари 2023 г., а за Германия – от началото на 2023 г., но южната част продължава да снабдява Унгария и Словакия.

Към момента по северната част на "Дружба" пак тече петрол, но казахски - до рафинерията в "Швет", която осигурява по-голямата част от горивото за Берлин.

Будапеща и Братислава се оплакаха от Украйна и на Европейската комисия, те поискаха ЕС да предотврати подобни атаки. Унгарският външен министър Петер Сиярто и неговият словашки колега Юрай Бланар изпратиха писмо до върховния представител на Европейския съюз Кая Калас и енергийния комисар Дан Йоргенсен, заявявайки, че доставките на петрол до Словакия и Унгария през тръбопровода може да бъдат отменени за поне пет дни. „Нека бъдем ясни: с тези нападения Украйна не наранява Русия, а предимно Унгария и Словакия“, заяви Сиярто.

Русия и Украйна си разменят периодично удари по енергийни обекти.

Ударът по станция "Унеча" идва дни след като десетки руски дронове атакуваха ключова газова инфраструктура в Одеска област на Украйна. На 6 август 2025 г. руснаците удариха компресорната станция "Орловка", която е ключов обект от т.нар. Трансбалкански газов коридор. Тази станция има важно значение за преноса на газ от Гърция (включително и втечнен природен газ, доставян от САЩ) през България и Румъния към украинските газохранилища. Азербайджанските медии отбелязаха тогава, че Русия е атакувала газопровод, който "е бил задействан в рамките на наскоро сключеното споразумение между Баку и Киев за доставки на азербайджански газ" за Украйна.

Атаката по "Орловка" предизвика голям пожар и е част от целенасочените руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна, които се засилват преди зимния сезон.