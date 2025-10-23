Трети завод в ЕС, преработващ руски петрол, се запали

Трети завод в Европа, преработващ руски петрол, се запали за последните две денонощия. Пожар избухна в Братиславския нефтопреработващ завод, собственост на унгарската компания MOL Group, работещ със суровина, постъпваща по нефтопровода "Дружба".

Заводът се управлява от компанията Slovnaft Plc, неговата мощност е 124 хиляди барела в денонощия (6,1 млн. тона годишно). Голяма част от продукцията се изнася за други страни в Европа. Slovnaft беше купена от MOL Group през 2000 г. По данни на "Комерсант", през 2024 г. Словакия е внасяла 4,2 млн. тона руски петрол, което е 82% от доставките в страната.

В понеделник станаха два други подобни инцидента в заводи, работещи главно с руски петрол. Първо избухна взрив в завода Petrotel-Lukoil в румънския град Плоещ, а след това избухна пожар в Дунайския нефтопреработващ завод в унгарския Сазхаломбат, който също е собственост на MOL Group.

Засега властите не посочват причини за нито един от инцидентите. В Румъния при инцидента бе ранен един човек. В Унгария пострадали няма.

Скандал

Полският министър на външните работи Радослав Сикорски и унгарският му колега Петер Сиярто отново размениха остри реплики в "Туитър". Поводът беше критиката на Сиярто на решението на полския съд да не екстрадира в Германия заподозрения за взрива на газопровода "Северен поток-2" и обещанието на Полша да арестува самолета на Владимир Путин, ако той прелети над нейното въздушно пространство.

"Радослав Сикорски говори за независим съд, който по заповед на премиера Доналд Туск отказа да екстрадира терориста, взривил тръбопровода "Северен поток-2"?, написа Сиярто

"Петер, аз се гордея с полския съд, който постанови, че саботажът на окупатора не е престъпление. Нещо повече - надявам се, че вашият земляк, майор Мадяр, най-после ще изведе от строя нефтопровода, който захранва военната машина на Путин, и вие ще започнете да получавате петрол през Хърватия", отговори Сикорски.

Peter, I am proud of the Polish court which ruled that sabotaging an invader is no crime.

Moreover, I hope your brave compatriot, Major Magyar, finally succeeds in knocking out the oil pipeline that feeds Putin's war machine and you get your oil via Croatia. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) 22 октомври 2025 г.

По този повод говорителката на руското външно министерство Мария Захарова нарече Сикорски "Усама бен Сикорски".

През август Унгария на три пъти обвини Украйна, че удря с дронове нефтопровода "Дружба". Тя наложи санкции на командира на Силите за безпилотни системи на Украйна Робърт "Мадяр" Бровди, който е с унгарски корени. Мадяр обеща още повече да се старае в това отношение.