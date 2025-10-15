Медия без
МРРБ няма да може да спаси 53 млн. лв. за саниране на жилища

20 млн. се пренасочват за дигитализиране на НДК и фестивалния център във Варна

Днес, 06:05
МРРБ успя да навакса голямо изоставане при санирането, но част от ресурсът няма да бъде усвоен.
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА

Министерство на регионалното развитие няма да успее да усвои навреме всички средства за саниране на жилища по Националния план за възстановяване и устойчивост. Министерството успя да направи ключови размествания и да спаси загуба на голяма сума, но очевидно изпълнението няма да приключи по всички проекти. Така по тази схема ще останат свободни 53 млн. лв., които ще се пренасочат за други инвестиции, става ясно от одобрените от правителството размествания по плана за възстановяване и устойчивост. МС за пореден път предложи изменения в плана, този път с цел опростяване на заявените цели, като подобно опростяване имат право да поискат всички страни-членки. 

МРРБ не е предоставило детайли защо се налага намаляване на финансирането на санирането на жилища, като от данните само става ясно, че парите за това се намаляват с 53 млн. лв. Така за проекти за саниране в рамките на втория етап от програмата ще има 256 млн. евро, които се разплащат през Българската банка за развитие. Първоначалното намерение е било към банката да бъдат насочени 272. 9 млн. евро. Отпадането на този ресурс е значително под първоначалните рискове загуба на огромни средства по ПВУ по тази линия. Под риск бяха целите програми заради късното стартиране на дейностите, като МРРБ оценяваше риска от загуба на средства на 1.2 млрд. лв.  

20 млн. лв. от освободените средства ще бъдат инвестирани в модернизиране на НДК и Фестивалния комплексен център във Варна с изграждане на интегрирана информационна система. В рамките на проекта ще бъде модернизирана мрежовата инфраструктура, ще се изгради система от лед дисплеи, ще бъдат разработени нови уеб страници, мобилни приложения, платформа за продажба на билети. 

Останалите 33 млн. лв. ще бъдат насочени към допълнителни ремонтни дейности в болници, които са оборудвани по плана за възстановяване с нови технологии за педиатричната грижа и леченията на онкозаболявания. Парите ще се разпределят между 7 болници - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София, УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, гр. София, МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД, гр. София, „КОЦ-Русе“ ЕООД, гр. София и УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. 

С 8.5 млн. лв. се намаляват и парите по програмата за предоставяне на обучение за придобиване на цифрови умения. Близо 5 млн. лв. от тях отиват за предоставяне на допълнителни технологични средства за хора с увреждания. Бюджетът по тази програма бе близо 20 млн. лв. и е изчерпан напълно, като има списъци на чакаши. Останалите средства ще отидат за дигитализиране на Агенцията по заетостта, като част от новите платформи задължително следва да са публични. 

Лека корекция ще има и при проекта за осигуряване на спешна помощ по въздуха, където бюджетът се намалява с около 1.5 млн. лв. - заради провал на обществена поръчка за изграждане на база в Пловдив. Базата ще се строи с национални средства.

