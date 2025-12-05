Продажбата на стартовите пакети евромонети тръгна с гафове

Гражданите явно са готови за еврото, но банковият сектор май не е. Само преди дни (от 1 декември) започна продажбата на т.нар. "стартови пакети" евромонети и вече лъснаха проблеми.

Валят жалби от граждани, които са решили да се възползват от възможността още сега да се заредят с български евромонети, но са се сблъскали с различни препятствия, съобщиха от офиса на националния обмудсман Велислава Делчева.

Стартовите комплекти би трябвало да се продават в клоновете на търговските банки и на "Български пощи". Интересът е голям и по медии и социални мрежи се пускат кадри с виещи се опашки. Явно обаче снабдяването не е добре организирано, защото на много места пакетите свършват и хората си тръгват разочаровани. Има оплаквания, че в някои офиси наборът от евромонети се продава само на клиенти на банката. Други жалби пък са свързани с начина на плащане - не можело кеш. Недоволство будят и отказите на служители в банки и в пощи пълномощник да вземе комплект за възрастен, болен, трудноподвижен човек. Граждани сигнализират също, че в клоновете на някои банки липсва ясно и публично достъпно описание на условията за покупка.

Заради многобройните оплаквания Делчева е изпратила писмо до подуправителя на БНБ Радослав Миленков с настояване за проверки и предприемане на мерки.

"Според правилата комплектите трябва да се продават свободно на всички физически лица след установяване на самоличност, да може да се плаща както в брой, така и безкасово, и да няма ограничение само до клиенти на конкретната банка", посочва обмудсманът. Тя призовава да бъде осигурен равен достъп на всички граждани.

Делчева припомня препоръка на Европейската комисия от 2008 г., според която всеки гражданин трябва да може да закупи поне един комплект в седмиците преди преминаването към еврото, за да бъде процесът плавен и справедлив.

На ход е БНБ.