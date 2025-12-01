Медия без
От днес всеки може да си купи български евромонети

"Стартовият пакет" съдържа метални парички с номинал от 1 евроцент до 2 евро и струва 20 лв.

Днес, 09:45

От днес българските гражданин може да се снабдят с комплект български евромонети. 

БНБ, търговските банки и пощенските офиси ще продават от 1 до 31 декември така наречените стартови пакети - набор от всички нови монети, на които едната страна ще бъде с български символи и надписи и които ще влязат в обращение от Нова година с въвеждането на еврото.

Проверка на "Сега" показа, че в днешния ден в банковите клонове продажбите на стартовите пакети с евромонети за гражданите ще започне едва в следобедните часове. "Снабдени сме с достатъчно на брой комплекти, но все още системата не позволява да започне продажбата им. Това ще стане по-късно през деня", посочи банков служител тази сутрин.

Всеки пакет съдържа 42 монети от всички номинали - от 1 евроцент до 2 евро. Общата стойност на всички парички е 10.23 евро. Това прави точно 20 лева.  Това е и сумата, която човек трябва да плати в банката, за да получи евромонетите. Представянето на документ за самоличност е задължително. Има лимит - до два комплекта на лице.  

Фирмите също могат да се заредят с метални евро и евростотинки в оставащите дни до въвеждането на новата валута. За тях са предвидени по-големи пакети - с по 420 евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента. Съответно цената на комлекта е  200 лева.

От БНБ подчертават, че новите монети, които имат българска страна, не могат да се ползват сега. Те ще станат законно платежно средство с официалното влизане на страната ни в Еврозоната в 00.00 ч. на 1 януари 2026 г. 

Какво съдържа стартовият комплект за физически лица:

  • 2 броя монети с номинал от 2 евро,
  • 2 броя монети с номинал от 1 евро,
  • 4 броя монети с номинал 50 цента,
  • 5 броя монети с номинал 20 цента,
  • 7 броя монети с номинал 10 цента,
  • 6 броя монети с номинал 5 цента,
  • 7 броя монети с номинал 2 цента,
  • 9 броя монети с номинал 1 цент.

 

Как изглеждат българските евромонети

Българските евромонети ще имат национална страна, на която са изобразени:

2 евро: Изобразен е Св. Паисий Хилендарски. С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия – „БЪЛГАРИЯ“. Вляво от изображението на светеца са разположени надпис на кирилица „ЕВРО“ и годината на емисия „2025“. Надпис по гурта на монетата от две евро: на едната половина е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на другата – обърнато е изписан същият надпис.

1 евро: Изобразен е Св. Иван Рилски. С надпис на кирилица вдясно е обозначена държавата на емисия – „БЪЛГАРИЯ“, а вляво от изображението на светеца са разположени надпис на кирилица „ЕВРО“ и годината на емисия „2025“.

50, 20, 10, 5, 2 и 1 евроцента: Изобразен е Мадарският конник. С надпис на кирилица отгоре е държавата на емисия – „БЪЛГАРИЯ“, а отдолу – „СТОТИНКИ“ – наименованието на българските разменни монети, използвани в обращение. Вдясно е годината на емисия „2025“.

 

