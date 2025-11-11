България най-сетне получи второ плащане по плана за възстановяване

България най-сетне получи второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Европейската комисия съобщи официално, че е изплатила на България 438.6 млн. евро по плана. Част от сумата - 214.4 млн. евро, остава замразена заради неизпълнени аннгажименти в частта реформа на антикорупционната комисия.

Второто плащане по ПВУ постъпва в бюджета с над година закъснение. То беше изпратено още през октомври, 2024 г., като към онзи момент имаше нулеви шансове да бъде изпълнено заради неизпълнени ангажименти в сектор енергетика и блокиран процес по предоговаряне на плана в Брюксел. Правителството "Желязков" намери вариант да спаси сумата - като изтегли искането за второ плащане и го подаде наново, след предоговорен план. Това се случи в достатъчно бързи темпове и искането бе повторно внесено през юли. Проблемите в конституирането на антикорупционната комисия, в това число и постановено решение на КС за обявяване на противоконституционно изискваното мнозинство за гласуване на състава на комисията, доведоха до замразяване на плащането. България има 6 месеца да предприеме мерки, иначе рискува да загуби замразената сума.

Постъпването на второто плащане ще изиграе ключова роля за бюджетния дефицит към ноември. Данните за изпълнението на бюджета към края на септември показаха, че хазната се е доближила почти напълно до позволения дефицит - и минусът е стигнал 2.7% от БВП при позволени 3%. В съобщението на МФ изрично се изтъкваше, че се чака второ плащане по плана за възстановяване, както и трето. Трето плащане е в значим размер - 1.6 млрд. евро, и ако постъпи до края на годината, ще изиграе ключова роля за спазването на прага за дефицита. Това обаче не е сигурно и графикът виси на косъм, коментираха наскоро експерти.