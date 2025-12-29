Вучич се съгласи на предсрочни избори в Сърбия

През 2026 г. в Сърбия ще се състоят предсрочни избори. Това обяви президентът на страната Александър Вучич и по този начин прие основното искане на протестиращите студенти. Въпреки тази отстъпка, Вучич изрази увереност, че ще се задържи на власт.

"Приехме основното им искане, ще отидем на избори скоро, догодина. Те просто няма да са толкова щастливи, когато преброят гласовете. Ще ги победим навсякъде в Сърбия", каза Вучич пред сградата на Народното събрание в центъра на Белград, цитиран от БГНЕС.

След това продължи в дух на популизъм: "Следващата година ще бъде една от най-добрите, ако не и най-добрата в историята на Сърбия. Ще бъдат построени най-много пътища и железопътни линии. Ще продължим да работим и ще продължим да градим. Казаха ни - вие се страхувате от нас, а ние въобще не се страхувахме от тях, знаем кои са. Колкото енергия и сила имам, за мен ще бъде чест да бъда с вас в борбата срещу всички, които искат да унищожат страната ни. Успях да преживея всичко това и да остана на крака, и да се боря за Сърбия само защото вие, народът на Сърбия, ми дадохте сили. Благодаря ви безкрайно."

Изявлението на Александър Вучич дойде, след като сръбски студенти започнаха да събират подписи в цялата страна в подкрепа на искането си за провеждане на предсрочни парламентарни избори, които, както се надяват, ще помогнат за отстраняването от власт на правителството, подчинено на Вучич, съобщава AP.

Студентите са поставили близо 500 щанда в десетки градове и села, за да могат гражданите да подпишат искането за избори.

Уличните протести в Сърбия започнаха през ноември 2024 г. след трагедия на железопътна гара, при която загинаха 16 души. Срутването на бетонен навес в град Нови Сад мнозина свързват с повсеместната корупция и пренебрегването на строителните норми и правилата за безопасност при извършване на ремонтни дейности на гарата. За тази трагедия до момента никой не е понесъл отговорност.