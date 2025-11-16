Вучич: Наричаха ме „кралица на драмата“

Президентът на Сърбия Александър Вучич предупреди, че страната е на ръба на енергийна катастрофа и до дни трябва да реши бъдещето на сръбската петролна компания (НИС) след ултиматума на Вашингтон за премахване на Русия от собствеността ѝ, предаде БГНЕС.

По думите му цялата сръбска общественост – включително част от министрите – първоначално го наричали „кралица на драмата“, въпреки че той предупреждавал, че проблемите ще се трупат всеки месец.

„Благодарение на моите разговори с американците – а не мога да ги хваля, защото нищо добро не са ни направили, да не остане съмнение кой наложи санкции на една сръбска фирма – но няколко пъти ги молих да отложат началото на санкциите. Свикнахме, че ще го правят, и навреме казах, че това повече няма да се случва. Американците ми го казаха съвсем ясно. Това няма нищо общо с нас – пострадахме като тревата, когато слонове се сблъскат“, каза той.

Според него затварянето на рафинерията и недостигът на гориво биха довели до катастрофална ситуация, тъй като здравната система работи изцяло на дизел. Ако се стигне дотам, част от горивото на армията ще бъде пренасочено към болниците. Той допълни, че САЩ са дали срок до февруари за приключване на промяната в собствеността на НИС, но в същото време не позволяват на Сърбия да използва петролопровода „Янаф“.

Вучич призова финансовия министър Синиша Мали „да не разпространява допълнителни фрустрации“ и му нареди да задели 60 милиона от резервите, плюс още 40 милиона „за всеки случай“. Ако се налага актуализация на бюджета, правителството трябва незабавно да свика парламента.

Вучич каза още, че Сърбия не е „руският избор“ за нов собственик на НИС, но ако никой друг не иска да купи компанията, страната ще трябва да предложи по-висока цена.

„Ако нямаме друго решение – независимо колко ще струва – ще намерим пари. Ще говорим с европейците и с всички останали. И онова, което Йоргованка (Табакович - управител на централната банка) нарече „специална операция“, ще трябва да изпълним. Ще осигурим финансиране… Искам на всяка цена да избегнем конфискация, национализация или отнемане на чужда собственост. Тя не е предимно наша – предимно е руска“, каза Вучич.

РЕЗЕРВИ:

Министърът на енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович, която обяви, че е готова да подаде оставка, обясни, че в държавния резерв има 188 334 тона дизел, без военните резерви. "Що се отнася до мазута, имаме 68 000 тона в държавните резерви, плюс 60 000 тона, които има ЕПС (Електростопанство на Сърбия). Бензинът е 19 145 тона", каза Джедович Ханданович. Тя добави, че очакват нови доставки през декември от 35 000 тона дизел и 5 300 тона керосин, които са договорени по-рано.