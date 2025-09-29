Медия без
САЩ отлагат със седмица санкциите срещу сръбската петролна компания NIS

Днес, 14:33
Президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че правителството и ръководството на NIS ще направят „някои нови предложения“ в рамките на преговорите с „американците и други“.
Съединените щати са отложили с една седмица санкциите срещу най-големия петролен производител в Сърбия, които трябваше да влязат в сила на 1 октомври, предаде АФП, като цитира сръбският президент Александър Вучич.

Сръбската петролна индустрия (NIS), в която руската „Газпром“ държи мажоритарен дял от 56%, оперира единствената петролна рафинерия в Сърбия. Целта на потенциалните санкции на Вашингтон, които се отлагат за пореден път, е да принудят руските акционери да се оттеглят от собствеността си. Като цяло санкциите, въведени по времето на американския президент Джо Байдън, целят да ограничат приходите на Русия от търговията с петрол и газ след началото на войната в Украйна.

Президентът Вучич заяви, че е постигнал удължаване със седем или осем дни по време на преговори с американските власти, но не посочи конкретна дата за прилагането на санкциите.

„Съединените щати искаха да покажат уважение и ни казаха, че разбират позицията на Сърбия", каза Вучич, но допълни: "След седем дни, обаче, аз все още няма да имам отговор". Все пак той посочи, че правителството и ръководството на NIS ще направят „някои нови предложения“ в рамките на преговорите с „американците и други“.

Миналата седмица Вучич призна, че санкциите ще имат сериозно въздействие върху Сърбия, но увери гражданите, че „няма нужда да се тревожат за доставките“.

Експерти обаче предупреждават, че подобни мерки могат да нанесат сериозен удар върху сръбската икономика, като предизвикат недостиг на горива и по-широко поскъпване на стоки и услуги.

Въпреки натиска от страна на Запада, Сърбия поддържа тесни отношения с Москва и отказва да наложи санкции, макар същевременно да продължава да води преговори за членство в Европейския съюз, припомня АФП. Страната остава силно зависима от руския природен газ, доставян чрез NIS.

Сключеният през пролетта на 2022 г. договор за доставка между Белград и Москва беше удължен до края на септември тази година, като в момента текат преговори за ново споразумение.

По данни на компанията, подразделението на „Газпром“, което се занимава с петрол, вече притежава 45% от NIS. На 19 септември компанията-майка „Газпром“ прехвърли 11-процентовия си дял на свързана фирма, базирана в Санкт Петербург – „Интелиджънс“. Република Сърбия притежава близо 30% от компанията. 

