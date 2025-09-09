Медия без
САЩ и ЕС интензивно обсъждат нови санкции срещу руския петрол

Германия и Франция настояват в новия пакет да бъде включен "Лукойл"

Днес, 08:08
Обсъждат се и директни санкции срещу "Лукойл"
Снимка: архив БГНЕС
Обсъждат се и директни санкции срещу "Лукойл"

В понеделник делегация от европейски официални лица и експерти, водена от представителя на ЕС по санкциите Дейвид О'Съливан, се срещна във Вашингтон с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, търговския представител Джемисън Гриър, служители на Белия дом и Държавния департамент. Темата на обсъжданията са санкциите срещу Русия, включително митата върху стоки за купувачите на руски петрол.

Германия и Франция настояват в 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната й срещу Украйна да бъде включен петролният гигант "Лукойл", съобщи снощи АФП, като се позова на дипломати от Европейския съюз. Въпросният 19-и пакет се очаква да бъде обявен в петък, след като бъде координиран със Съединените щати.

Съвместното предложение на Берлин и на Париж предвижда да бъдат санкционирани и рафинерии, свързани с внос на руски петролни продукти в Европейския съюз.

Както съобщава агенция Associated Press, позовавайки се на източник, близък до преговорите, американските представители подчертали готовността на президента на САЩ Доналд Тръмп да прибегне до решителни действия с цел да постигне прекратяване на войната, но президентът Тръмп очаква пълна подкрепа от европейците за своите действия. Разговорът е засегнал темите за вносните мита, необходимостта от колективен подход при прилагането на режима на санкции и за използването на руските суверенни активи, замразени в банките на западните държави.

Срещата между европейските и американските представители ще продължи и днес.

В неделя, по време на телевизионно интервю, министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт изрази увереност, че ако САЩ и Европейският съюз обединят усилията си, "наложат повече санкции, вторични мита срещу купувачите на руски петрол, ще настъпи пълен колапс на руската икономика и това ще принуди президента Путин да седне на масата за преговори".

Президентът Тръмп, който в неделя потвърди готовността си да премине към втория етап от санкциите срещу Русия, съобщи също, че възнамерява в следващите два дни да проведе телефонен разговор с Владимир Путин.

 

