Бесънт: САЩ могат да сринат руската икономика, но е нужно съдействие от Европа

Днес, 19:14
Министърът на финансите Скот Бесънт
Министърът на финансите Скот Бесънт

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт даде да се разбере, че САЩ са готови да си сътрудничат с европейските държави по отношение на въвеждането на допълнителни санкции срещу страните, които купуват руски петрол, с цел да „разрушат“ руската икономика.  „Ние сме готови да засилим натиска върху Русия, но ни е нужно нашите европейски партньори да последват примера ни“ — заяви Бесент в интервю за телевизия NBC News.

„В момента тече надпревара между това колко дълго ще издържи украинската армия и колко дълго ще издържи руската икономика — добави Бесънт. — И ако САЩ и [Европейският съюз] могат да се намесят, да въведат допълнителни санкции и вторични тарифи срещу страните, които купуват руски петрол, руската икономика напълно ще рухне и това ще принуди президента Путин да седне на масата за преговори.“

През август администрацията на Тръмп наложи 50-процентни тарифи върху Индия заради продължаващите ѝ покупки на руски петрол. Изявлението на Бесънт дойде само няколко часа след руския удар по Киев.

Американската преса отбелязва, че Тръмп изглежда гледа по-песимистично на опитите да се сложи край на войната, въпреки че няколко пъти е разговарял по телефона с европейски лидери, призовавайки ги да се присъединят към САЩ и да окажат натиск върху Китай заради подкрепата му за Русия във войната срещу Украйна.

Ден по-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че участниците в срещата на върха на „Коалицията на желаещите“ в Париж в четвъртък, по време на разговор с президента Тръмп, са обсъдили пътища за прекратяване на руската агресия и осигуряване на сигурност за Украйна.

