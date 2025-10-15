Медия без
Украинска делегация се срещна с производителя на "Томахоук"

Днес, 14:41
Украинската премиерка Свириденко и шефът на президентската администрация Ермак са на посещение в САЩ преди петъчния разговор между Зеленски и Тръмп
Украинската премиерка Свириденко и шефът на президентската администрация Ермак са на посещение в САЩ преди петъчния разговор между Зеленски и Тръмп

Делегация от високопоставени украински представители, която в момента е на посещение в САЩ, съобщи, че се е срещнала с представители на американски производители на оръжие, сред които и Raytheon, която произвежда крилатите ракети „Tomahawk”, които Вашингтон може да достави на Киев, предадоха АФП и БГНЕС.

Посещението на делегацията, водена от министър-председателя Юлия Свириденко и шефа на президентската администрация Андрий Ермак, се осъществява преди срещата, планирана за петък, между украинския президент Володимир Зеленски и американския му колега Доналд Тръмп.

Андрий Ермак съобщи, че заедно с други членове на делегацията се е срещнал с представители на компаниите Lockheed Martin и Raytheon.

„Нашето сътрудничество продължава да се разраства“, увери Ермак в социалните мрежи, като похвали изтребителите F-16, проектирани в САЩ и доставени на Украйна от европейски страни миналата година.

Доналд Тръмп увери, че може да заплаши Путин с доставка на крилати ракети Tomahawk за Киев, ако Русия не се съгласи да сложи край на войната в Украйна, която започна през 2022 г.

Руският президент Владимир Путин по-рано предупреди, че доставката на Tomahawk на Киев ще представлява „нова ескалация“ и ще се отрази на отношенията между Вашингтон и Москва.

Украйна настоява за по-задълбочено сътрудничество с нейните съюзници в областта на производството на оръжие. Във Вашингтон украинският министър-председател Юлия Свириденко се срещна и с американския министър на финансите Скот Бесънт и обсъди съвместни инвестиции и сътрудничество по енергийни въпроси.

От няколко дни Украйна е обект на нова вълна от руски бомбардировки над енергийната й инфраструктура, които заплашват да лишат много украинци от ток и отопление с наближаването на зимата. 

