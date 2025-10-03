Руската армия се сблъска с масово дезертьорство

Два пъти е скочило числото на дезертиралите от руската армия през 2025 г. спрямо 2024 г., показва разследване на OSINT-проекта Frontelligence Insight. Ако се съхранят сегашните темпове, за година от руските подразделения ще са избягали не по-малко от 70 000 души, или 1/10 от целия руски контингент в Украйна.

Анализаторите от Frontelligence Insight са изучили десетки хиляди лични дела на руски военни, събрани от украинския проект “Искам да живея”, както и вътрешни документи на редица руски подразделения — Втора мотострелкова дивизия, 30-та мотострелкова бригада, 291- ви мотострелкови полк, 144-а отделна мотострелкова бригада, първа танкова армия и части от 58-а армия.

Към лятото на 2025 г. случаите на дезертьорство и самоволно напускане на частите на месечна база са се увеличили шест пъти в сравнение с януари 2024 г., показва един от документите, съдържащ списък от 13.8 хиляди такива случаи с имена, номера на подразделения за периода от 2022 г. до юли 2025 г. Нивото на дезертьорство стабилно расте през цялата 2024 г. и макар в началото на 2025 г. да има за кратко намаляване на случаите, скоро този ръст се възобновява. Според документа за първата половина на юли през 2025 г. са регистрирани 3 400 случая на дезертьорство, докато за цялата предишна година 3200.

Един от документите на 30-а мотострелкова бригада на втора общовойскова армия, обхващаш 2000 случая на дезертьорство през периода от април 2023 г. до март 2025 г., показва, че броят на дезертьори на месец е скочил шест пъти от началото на 2024 г. до 2025 г. През 2024 г. са регистрирани 1189 случая на дезертьорство, докато за първите три месеца на 2025 г. - 756 такива инцидента.

Ако по-рано руските военни са бягали основно от военните бази, то през 2025 г. са напускали фронта или не са се връщали от лечение в болници, пише Frontelligence Insight.

От 13.8 хиляди случая на дезертьорство, описани в първия документ, 11.3 хиляди са на хора, подписали договор, 2.4 хиляди - на мобилизирани, а девет случая са в друга категория, включително наборници. В 30-та бригада по-голямата част от случаите (73,6%) са на сключили договор, а всеки пети избягал (22,1%) е бил затворник.

Средната възраст на дезертьора е 37 години, пише Frontelligence Insight. Най-често са бягали хора на възраст 35-44 години, след това на възраст 25-34 г. Според авторите на изследването най-вероятно това отразява структурата на руската армия.

За борба с дезертьорството се използват различни, включително извънсъдебни наказания. В някои от подразделенията се използват изтезания, инсценират се разстрели и се устройват реални разправи. Ефективността на мерките за борба с дезертьорството е неравномерна, като някои част демострират високи показатели на връщане на бегълците. Така например вътрешните документи на 144-а отделна мотострелкова бригада показват, че от 1.4 хиляди дезертьори от март 2022 до март 2025 г. над 1.1 хиляди са били задържани и върнати, а 256 все още се издирват.

Въпреки всичко това числото на бягствата расте. То все още не е достигнало кризисно ниво, но увеличението на случаите, независимо от риска от сурово наказание, показва дълбок проблем, пишат анализаторите.

Към края на 2024 г. от руската армия са дезертирали 50.5 хиляди военни, пише Frontelligence Insight, като се позовава на вътрешна презентация на руското МО. Данните потвърждава и Телеграм каналът "Важни истории", който пише, че избягалите от армията са минимум 49 000 души.