Ракетата „Орешник“, която в нощта срещу петък Русия използва за втори път, за да изпрати заплашителен сигнал към Запада, е изработена с помощта на стари съветски компоненти. Сред отломките на ракетата, използвана при удара по Днепър през ноември 2024 г., украински експерти са открили лампа и жироскоп, съобщи ръководителят на лабораторията за военни изследвания към Киевския научноизследователски институт по съдебни експертизи (КНИИСЕ) Андрей Кулчицки в интервю за телевизия CNN.

„Ето го жироскопа от "Орешник". Още Юрий Гагарин е летял с такъв“, каза Кулчицки. На уточняващ въпрос на журналиста от CNN дали Путин е прав, като твърди, че „Орешник“ е нов етап във въоръженията, ученият отговори отрицателно. „Неговата задача е да каже нещо, а ние трябва внимателно да слушаме. Народът слуша. А ние намерихме лампи – съветски лампи“, казва той, показвайки една от лампите.

Служителят в лабораторията Сергей показа на журналиста от CNN микросхемите, открити в ракетата, като отбеляза: „Старо желязо. Всичко е старо. И всичко е руско“.

Владимир Путин през ноември 2024 г. заяви, че Русия при удара по промишления комплекс в Днепър е използвала „една от най-новите руски ракетни системи със среден обсег“ с балистична ракета в безядрено хиперзвуково оборудване „Орешник“. Той подчерта, че в света не съществуват средства за противодействие на такова оръжие.

Почти веднага обаче украински експерти установиха, че „най-новата“ ракета е направена с използване на компоненти за по-стари ракети. По-специално беше открита част, произвеждана за ракетата „Булава“, както и елементи, произведени през 2016 и 2017 г.

Независими наблюдатели и Пентагонът смятат, че „Орешник“ представлява модификация на ракетния комплекс РС-26 „Рубеж“ - вариант на системата РС-24 „Ярс“ (първи пуск — 2007 г.). Работата по „Рубеж“ е била спряна през 2018 г.

В нощта на 9 януари Русия използва „Орешник“ за втори път - този път за удар по Лвовска област. Цел на атаката са били летище „Скнилов“ и Лвовският авиационно-ремонтен завод, съобщиха украинското издание Insider.ua и независими OSINT-анализатори. Високопоставен украински чиновник потвърди пред Reuters, че ракетата е поразила цех на държавно предприятие във Лвов. Тя обаче не е носела боен заряд и е била използвана единствено за демонстрация на сила, заяви източникът.

Използването на „Орешник“ за удар по западна Украйна в близост до границата с Полша е било „предупреждение на Путин“ към Европа на фона на мирните преговори, в които Европа подкрепя Киев, написа The New York Times. Това заяви и украинският президент Володимир Зеленски.