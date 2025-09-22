Украйна прати десетки дронове към Москва

Руски товарен самолет прелетя ниско над блоковете в Москва за да избегне украинските дронове.

Москва бе атакувана тази нощ от украински дронове.

Взривове бяха чути в районите Павелецки, Солнцево, Царицино, Очаково, Южно Бутово, Чертаново, Кунцево, Нови Черьомушки, Хорошьовски.

Според кмета на Москва Сергей Собянин, противовъздушната отбрана е свалила 21 дрона. Не е ясно колко не са били свалени от ПВО и какви щети има в града. По-късно взривове се чуваха в кварталите Строгино и Реутово, където отломки повредиха автомобили.

Жителите на московски квартал бяха силно притеснени и от ниско летящ голям товарен самолет, който прелетя над високите етажи. Самолетът се опитал да прелети на ниска височина именно заради атаката на украинските дронове. Въздушният трафик над руската столица бе спешно пренасочен. Полетът Махачкала - Москва беше принуден да кацне в Уляновск.

Руското министерство на отбраната съобщи в „Телеграм“, че части на противовъздушната отбрана са унищожили 81 украински дрона, предимно над централните и южните региони на страната в рамките на осем часа.