Украйна порази руска подводница с морски дрон

За пръв път в историята морски дрон порази подводница. Службата за безопасност на Украйна /СБУ/ съобщи, че подводните дронове Sub Sea Baby са поразили руската подводница клас 636.3 "Варшавянка" (по класификацията на НАТО - Kilo) в Новоросийск. Тя публикува и видео от атаката.

Первое успешное применение подводного морского дрона.



СБУ дроном «Sub Sea Baby» в Новороссийске взорвала российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка» с четырьмя пусковыми установками «Калибров» на борту. pic.twitter.com/f8bFyjZxQ7 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 15 декември 2025 г.

"В резултат на взрива подводницата е получила критични повреди и фактически е изведена от строя. Този клас подводници е известен като "Черна дупка" заради способността на корпуса да поглъща звук и така подводницата да е почти незабележима за сонарите"", съобщават от СБУ. На борда на подводницата има четири пускови установки за ракети "Калибър".

Цената на подводницата е около 400 млн. долара, а ако се отчитат международните санкции, строителството на аналогична подводница може да излезе до 500 млн. долара.

⚡️Та самая подводная лодка РФ — 636.3 «Варшавянка» за 400-500 млн долларов, которую взорвала СБУ



Его называли «невидимым» носителем «Калибров», которыми били по украинским городам.



Очередная «машина для убийств» пошла на дно. pic.twitter.com/wDUdi3tm6c — Кубанская Народная Республика (@kuban_republic) 15 декември 2025 г.

Руските Z-Телеграм канали потвърждават поразяването. Те предполагат, че украинският дрон е повредил важни и уязвими механизми, които потенциално са извадили от строя подводницата за дълго време.

Russian milblogger 'Military Informant' commenting on the attack:



"The Black Sea Fleet keeps on delivering, as always. Even the escape to Novorossiysk didn't help." https://t.co/8molL3Fc2y pic.twitter.com/MOZZZ9BTq7 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) 15 декември 2025 г.

Дизелово-електрическата подводница „Варшавянка“ е една от най-широко използваните в руския флот. Тя е получила това име, защото първоначално е била построена за износ за страните от Варшавския договор. Русия експлоатира 11 от тези подводници. Една от тях - „Ростов на Дон“, беше унищожена от Украйна в Севастополския залив през август 2024 г.

След въздушни атаки и удари с военноморски дронове през 2022-2023 г., Русия беше принудена да премести своите военни кораби и подводници от Севастопол в Новоросийск. От пролетта на 2024 г. тя активно защитава пристанището със заграждения и потънали баржи.

Това е вторият удар по военни кораби, базирани в Новоросийск, през последния месец. В края на ноември Украйна използва дрон с голям обсег, за да повреди голям десантен кораб Проект 1171 „Тапир“.