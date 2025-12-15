Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украйна порази руска подводница с морски дрон

15 Дек. 2025Обновена
На борда на подводницата има четири пускови установки за ракети "Калибър", с които Русия обстрелва всекидневно украински градове
На борда на подводницата има четири пускови установки за ракети "Калибър", с които Русия обстрелва всекидневно украински градове

За пръв път в историята морски дрон порази подводница. Службата за безопасност на Украйна /СБУ/ съобщи, че подводните дронове Sub Sea Baby са поразили руската подводница клас 636.3 "Варшавянка" (по класификацията на НАТО - Kilo) в Новоросийск. Тя публикува и видео от атаката.

"В резултат на взрива подводницата е получила критични повреди и фактически е изведена от строя. Този клас подводници е известен като "Черна дупка" заради способността на корпуса да поглъща звук и така подводницата да е почти незабележима за сонарите"", съобщават от СБУ. На борда на подводницата има четири пускови установки за ракети "Калибър".

Цената на подводницата е около 400 млн. долара, а ако се отчитат международните санкции, строителството на аналогична подводница може да излезе до 500 млн. долара.

Руските Z-Телеграм канали потвърждават поразяването. Те предполагат, че украинският дрон е повредил важни и уязвими механизми, които потенциално са извадили от строя подводницата за дълго време.

Дизелово-електрическата подводница „Варшавянка“ е една от най-широко използваните в руския флот. Тя е получила това име, защото първоначално е била построена за износ за страните от Варшавския договор. Русия експлоатира 11 от тези подводници. Една от тях - „Ростов на Дон“, беше унищожена от Украйна в Севастополския залив през август 2024 г.

След въздушни атаки и удари с военноморски дронове през 2022-2023 г., Русия беше принудена да премести своите военни кораби и подводници от Севастопол в Новоросийск. От пролетта на 2024 г. тя активно защитава пристанището със заграждения и потънали баржи.

Това е вторият удар по военни кораби, базирани в Новоросийск, през последния месец. В края на ноември Украйна използва дрон с голям обсег, за да повреди голям десантен кораб Проект 1171 „Тапир“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

подводница, Sea Baby

Още новини по темата

САЩ взривиха подводница на наркопласьори
19 Окт. 2025

Руска подводница изплува край Франция
13 Окт. 2025

23 г. след потъването на подводницата “Курск” мистерията остава

12 Авг. 2023

Командир на подводница за ракети "Калибър" бе застрелян в Краснодар
11 Юли 2023

Ядреният US-самолетоносач "Джордж Буш" хвърли котва в Хърватия

05 Ноем. 2022

Русия прогонила американска ядрена подводница
12 Февр. 2022

US-атомната подводница се е ударила в неизследвана планина
02 Ноем. 2021

Русия изстреля хиперзвуковата Циркон и от атомна подводница
04 Окт. 2021

Индонезия обяви изчезналата подводница за потънала
24 Апр. 2021

Индонезия издирва подводница с 53-ма моряци на борда
21 Апр. 2021

Турска подводница покачва напрежението в гръцки териториални води
15 Авг. 2020

Началникът на отбраната: Първите 2 български F-16 идват през 2023 г.
02 Май 2020

Испания задържа подводница с над 2 тона кокаин
25 Ноем. 2019

Руска подводница не успя да изстреля балистична ракета
21 Окт. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ