Украински дронове удариха вила на ФСБ в Крим

Информацията, че е убит проруският губернатор на Херсонска област, бе опровергана от негов говорител

22 Септ. 2025Обновена
Владимир Салдо е назначен от руските окупатори за губернатор на Херсонска област
Владимир Салдо е назначен от руските окупатори за губернатор на Херсонска област

В окупирания Крим снощи избухнаха взривове. Руското МО съобщи за удар по санаториума „Форос“.

По данни на канала „Кримски вятър“ ударът по санаториума „Форос“ е бил около 19:30 ч. Източник на канала е казал, че там са се намирали „много важни гости“. На страниците на „Форос“ в социалните мрежи има обява, че на 21 септември ресторант Foros Hall ще бъде затворен „заради специално обслужване“.

Окупационният ръководител на Крим Аксьонов заяви, че в резултат на удар с дрон във Форос са повредени няколко обекта на територията на санаториума „Форос“ и сградата на училището. Той твърди, че има загинали (без да уточнява колко точно) и „около 15“ пострадали. Министерството на отбраната на РФ съобщи за двама загинали. Междувременно загиналите станаха трима, а ранените 16, някои от които в тежко състояние. Няма ранени и загинали деца. 

„Крим.Реалии“ напомни, че между Форос и Ялта се намират четири държавни вили. Още от съветско време там отсяда политическият елит. 

До момента няма официално потвърждение на атаката от украинска страна. В украинските медии се спекулира, че сред загиналите вероятно е проруският губернатор на Херсонска област Владимир Салдо. Посочва се, че от вчера вечерта Салдо не се е появявал. Няколко часа по-късно говорител на губернатора съобщи, че не е бил в санаториума, защото е в Москва. 

