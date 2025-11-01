Украйна изненада руската армия с дръзка операция в Покровск

Украйна прати специални сили да помогнат за удържането на отбраната на Покровск. Десантът бе осъществен с два вертолета Black Hawk в източната част на града, съобщиха украински и западни медии. Операцията се ръководи лично от шефа на Главното управление на разузнаването /ГУР/ Кирило Буданов.

"Украинското военно разузнава провежда дръзко контранастъпление край Покровск, за да разблокира ключови логистични пътища," написа военният кореспондент на The Economist и публикува видео.

New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll) 31 октомври 2025 г.

Украинското издание "Суспильное" пише, че щурмовите групи са влезли в райони, които имат стратегическо значение за украинската логистика, но в които са проникнали руски военни. В операцията са задействани няколко вертолета, а Буданов се намира в района на Покровск, откъдето ръководи действията.

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски потвърди, че в Покровск е изпратен спецназ от ГУР, както и подразделения на Силите за специални операции, Службата за сигурност на Украйна и др. ""Обкръжение или блокиране на града няма. Правим всичко възможно за обезпечаване на логистиката. Държим Покровск, държим Мирноград", каза той, след като посети района.

Украинските военни предупреждават в социалните мрежи да не се бърза с изводите. "Не бъркайте тактическите действия на подразделения на ГУР с контранастъпателни действия. Без съмнение бойците на ГУР са герои, защото проведоха внезапен и сравнително успешен десант, но глобално обстановката на това направление не се е променила съществено," пише офицер с позивна Алекс.

Руското министерство на отбраната твърди, че е унищожена цялата група от 11 души, слязла от единия вертолет. Руските Z-канали в Телеграм разпространиха видео, на което се твърди, че е заснето унищожаването на украинските десантчици с дронове. Мнозина OSTIN анализатори обаче се съмняват, че кадрите са точно от това място. Дори някои руски анализатори признават, че спецсилите са успели да стигнат и да се укрепят в промишлената зона на Покровск.

Източници на bbc и Reuters също твърдят, че спецсилите продължават да действат в града.

“Операцията на украинските специални части за стабилизиране на ситуацията в Покровск, Донецка област, продължава”, съобщи източник от ГУР пред Радио „Свобода“. Той отбелязва, че съобщенията за унищожаването на украински парашутисти край Покровск „са неверни, както и всички предишни доклади на шефа на руския Генщаб Герасимов за предполагаемото обкръжение и превземане на украинския град“. Ситуацията в Покровск остава сложна и динамична, но Силите за отбрана успяха да подобрят тактическата обстановка, съобщава пресслужбата на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на ВСУ.

„В резултат на успешните противодействия украинските войски успяха да подобрят тактическата обстановка в няколко квартала на града. Увеличаваме броя на щурмовите групи в Покровск, използвайки диверсифицирани методи за придвижване на личния състав. Едновременно с това украинските войски работят върху решения за блокиране на вражеската логистика и впоследствие - за нейното съкращаване,” казват от ГУР.

Край Покровск руската армия е съсродоточила 170 000 души. Градът, който е важен автомобилен и жп център, е атакуван от повече от година. Ако бъде превзет, това ще открие пътя на руските войски към източната част на Донецка област, която те искат напълно да окупират.