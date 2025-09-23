Украйна освободи мобилизирания българин с двойно гражданство

"Вече не е мобилизиран, освободен е, животът му е извън опасност, в момента е на сигурно място”. Това съобщи преди минути бащата 28-годишния Любомир пред bTV.

Сънародникът ни бе задържан от Одеската служба за мобилизация ТЦК на 1 септември. „Майка му се прибира от работа. Той казва, че ще излезе на улицата да подиша чист въздух. След 10-15 минути не се прибира, тя чува шум, него го няма“, разказва бащата. Следват часове, в които семейството откриват Любомир в службата за мобилизация, сигнализират на българското консулство, които не успяват да реагират на местните власти.

Часове по-рано пак бащата обяви, че 28-годишният българин с двойно гражданство от Сандански е бил принудително мобилизиран в Украйна. За случая съобщи и бащата на загиналата Сияна - Николай Попов, който призова в социалните мрежи за намеса на българската държава.

Попов твърди, че Киров е български гражданин, с българска лична карта. Майка му е украинка и живее в Украйна. Той е бил при нея. Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта. Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт. Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта", твърди още Попов.

Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация. Това съобщиха от Министерството на външните работи, след като от президентството им изпратиха писмо във връзка с информация за насилствено задържания български гражданин в Украйна.

По-рано от президентската институция изпратиха писмо до МВнР във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна. От „Дондуков“ 2 призоваха дипломатическото ни ведомство да изясни случая за задържането на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна.

От МВнР обявиха, че поддържат активна комуникация както със семейството на Киров, така и с компетентните украински институции. "Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права", увериха от Външно.

Сега става ясно, че младежът вече не е мобилизиран. Любомир заживява в Украйна през 2018 г., за да се грижи за баба си. Майка му е украинка, заради което Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Към днешна дата 28-годишният Любомир е и инвалид. „Дясната му ръка е смазана от строителна преса. Той е негоден за всякаква военна служба. Как ще стреля като не може да свива дясната си ръка... Те не го пращат да воюва, те го пращат да умре“, казва бащата.

По думи на бащата - Любомир се намира в Кировградска област, близо до фронта, преди това в други области. От Външното ни министерство реагираха с позиция до медиите.

Mинистър Георг Георгиев отбеляза късно вечерта във вторник, че популизъм и политиканстване в такива ситуации са излишни. "Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на съмнителен публичен дивидент", заяви Георгиев.