И руската военна машина забуксува

Въпреки трилионите рубли, наливани в руския ВПК, техниката на фронта е все по-стара

Последният стълб на руската икономика се пропука: военното производство в Русия започна да намалява, отбелязва The Moscow Times.

За първи път от началото на войната, индустриите, свързани с военно-промишления комплекс, които получават трилиони за държавни поръчки, са в застой или свити след близо три години двуцифрен растеж, според данни на Росстат.

„Производството на готови метални изделия“, което се е увеличило с 26,4% през 2023 г., с 31,6% през 2024 г. и е показало увеличение от 21,2% през август, неочаквано е спаднало през септември - с 1,6% на годишна база.

Производството на „други транспортни средства“, които статистиката класифицира като танкове и бойни машини на пехотата, се е забавило повече от десет пъти - 6% през септември спрямо 61,2% през август. Миналата година производството в тази категория се е увеличило с 34,2%, а през 2023 г. - с 29%.

В сравнение с август, и двата сектора показват рязък спад - съответно с 6% и 20%, според анализ на "Райфайзенбанк".

Данните за военната индустрия „изглеждат шокиращи“, пишат анализаторите на MMI: военно-промишленият комплекс, който преди това е движел икономиката нагоре, сега повлече надолу индекса на производството: през септември той е добавил само 0,4% на годишна база - осем пъти по-малко, отколкото през август (2,4%).

Наталия Орлова, главен икономист в "Алфа Банк", смята, че настоящата ситуация в индустрията е резултат от бюджетни проблеми. Машиностроителният сектор, зависим от държавните поръчки, е спаднал с 0,1% през септември, въпреки че е нараствал бързо през август, благодарение на военно-промишления комплекс - с 15,7% на годишна база. „Това може да е сигнал, че плановете за затягане на бюджетната политика ще повлияят на индустриалния растеж в близко бъдеще“, предупреждава Орлова.

Фантазия

Дилдолет, "рошави" танкове, мото-вана... Руските войници отдавна заместват дефицита на съвременна техника на фронта с модели "направи си сам". Често "произведенията" им напомнят сцени от апокалиптичен филм.

"Рошавите танкове" /1/ са резултат от дефицита на мрежи и "сараи" за защита срещу дронове. За да оцелеят, танковете са обвиват с бодлива тел и останки от винкели. Целта е дроновете да заседнат там и да не стигнат до бронята. Най-големият руски "танк-чудовище" все пак бе унищожен, макар че това бяха необходими около 60 дрона, пише украинският изследователски проект DeepState.

⭐️ Российский танк-мангал с ТМТ-К, подбитый в районе Дылеевки в ДНР.



Салорейхи пишут, что это чудище удалось остановить только после использования 60 (!!!) FPV-дронов.

Дилдоледът /2/ е прихващач на дронове, който е направен от останки от свалени украински дронове, пише Mash. Твърди се, че цената му е около 1500 рубли, тъй като по-голямата му част е събрана от останки на обйното поле. Изобретението не е много точно, признават руските канали. Системата за насочване все още се доработва.

Российские инженеры создали новый дрон-перехватчик и назвали его ДИЛДОЛЁТ. Потому что: а) похож; б) большинство запчастей — от сбитых украинских БПЛА.

Мото-ваната /3/ се използва за евакуация на ранени и доставка на товари на фронта. Металът на ваната осигурява минимална защита от осколки.

Антидрон палатките /4/ се строят за укрития от дронове. "Разбира се, от снаряд те едва ли ще спасят, но от дрон - може. През деня отгоре не се вижда има ли човек вътре, а през нощта топлината трудно преминава през клоните и листата", пишат Z-кореспондентите.

Самоделните бъги /5/ се правят от цивилна техника за придвижване по фронта. Понякога върху тях се слагат картечници.

Самоделната ракетна установка "Еднорог" /6/ стреля с ракети "Град" и е получила названието си от първата руска гаубица, изобретена в края на XVIII век.

Всички тези "направи си сам" оръжие ни най-малко не смущават руския президент Владимир Путин, който не само не признава дефицитана съвременна техника на фронта, но и смята това за повод за национална гордост. "Военните, на коляно, в гаражите, измислят такива неща, които по качество и ефективност бият нашите противници от страните от НАТО", каза той през юли.