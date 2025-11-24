Износът на руско оръжие съвсем се срина

Експортът на руско оръжие е паднал двойно в сравнение с 2022 г. Това призна шефът на държавната "Ростех" Сергей Чемезов, цитиран от руски медии. Той обясни това с факта, че руската военна промишленост се е съсредоточила не на износа, а на изпълнението на вътрешните поръчки за руската армия, които са приоритет на фона на пълномащабната война срещу Украйна.

Чемезов призна, че санкциите са усложнили работата на компанията както в гражданския, така и в отбранителния сектори, но твърди, че те не са повлияли на общия обем на производството.

Шефът на "Ростех" изрази увереност, че експорт ще започне да се възстановява "в близко бъдеще". "Ние разширихме нашите мощности и увеличихме производството", обясни той.

За силен спад на експорта на руско въоръжение за последните години съобщиха и различни анализатори. Така по данни на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (SIPRI) за 2022-2024 г. спадът е 47%, а за последните пет години - 64%.