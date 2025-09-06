Руските оръжейни компании вече продават само срещу пари кеш

Руският военно-промишлен комплекс продължава да получава чужда валута за продажбата на оръжия зад граница, но заради санкциите вместо банкови плащания "Рособоронекспорт" получава огромни чували и сандъци с кеш, пише The MoscowTimes.

Митническите данни, анализирани от Nordsint, показват, че от 2022 г. руските военни са получили тонове банкноти от купувачите на оръжие. Кешът се доставя от държавни ведомства по отбраната на съответните държави.

Сред тях е турската Агенция за отбранителна промишленост, която е изпратила на "Рособоронекспорт" партия банкноти с тегло 23,4 кг на стойност 5 млн., без да се посочва номинала на банкнотите и валутата. Заявената стойност може да изпратено в банкноти от по 200 и 500 евро, пише Nordsint.

Друг изпращач е Мианмар. "Рособоронекспорт" и "Обединената авиосторителна корпорация" са изпращали резервни части за самолети и техническа документация на Управлението за отбранителни покупки на Мианмар. За това са получавали крупни доставки на валута кеш. През октомври 2023 г. "Рособорнекспорт" получава колет с тегло 492,5 кг. В описанието се казва, че това е "законно платежно средство за 50 млн." Теглото съответства на еквивалент на 100 доларови банкноти.

Кеш се разплаща и министерството на отбраната на Туркменистан. Авиоремонтното предприятие "Мотор", специализирано в ремонта на установки за вертолетите Ми-8 и Ми-24, е получило 10 кг налични евро и неголяма сума монети.

В Африка кеш се разплаща Руанда. Според Телеграм канала "Вьорстка" през януари 2024 г. "Рособоронекспорт" получава от министерството на отбраната на африканската страна $29,1 млн. в банкноти от $100. Митническите данни показват, че има и други сходни операции - на 28 септември 2023 г. е пристигнала пратка с банкноти с тегло 327,6 кг. Вероятно това също са били долари, смята Nordsint.