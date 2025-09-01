Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Военните разходи на Русия счупиха нов рекорд

Бюджетът е похарчил за фронта рекордните 39,8% от разходите си и 48,2% от приходите си

Днес, 07:30
Въпреки огромните разходи и рязко увеличеното военното производство, руската армия все по-масово използва стари и бракувани танкове на фронта
Телеграм
Въпреки огромните разходи и рязко увеличеното военното производство, руската армия все по-масово използва стари и бракувани танкове на фронта

Военните разходи в бюджета на Русия за първото полугодие на 2025 г. поставиха нов рекорд - 8,484 трилиона рубли. Това показват данните на руското финансово министерство, отбелязва германският Институт по проблемите на международната безопасност, цитиран от The Moscow Times.

В сравнение със същия период на миналата година разходите за армията и производството на оръжие са се повишили с 31%. Ако се направи сравнение с януари-юни 2023 г., увеличението е с 95%.

Средно "военната машина" е изяждала по 1,4 трилиона рубли на месец и 46,9 милиарда рубли на ден - сума, която превишава годишните бюджети на бедни региони като Калмикия /28,8 милиарда рубли/, Карачаево-Черкесия /30,5 милиарда рубли/, република Алтай /42,7 милиарда рубли/.

За войната бюджетът е похарчил рекордните 39,8% от разходите си и 48,2% от приходите си - т.е. практически всяко втора рубла, събрана от данъкоплатците.

Почти 2/3 (62%) от военния бюджет на Русия е засекретен. За половин година по откритите военни пера  са изразходвани 3,203 трилиона рубли, а по тайните - 5,281 трилиона. За година тайният бюджет се е увеличил с 41%, а в сравнение с януари-юни през първата година от войната - почти 4 пъти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Войната на Русия срещу Украйна, руско оръжие

Още новини по темата

Един от най-награждаваните руски военни се оказа симулант и мошеник
23 Авг. 2025

Западни държави обявиха мощна военна подкрепа за Украйна
24 Февр. 2025

Зеленски е готов да подаде оставка, ако това ще донесе мир
23 Февр. 2025

Украйна отби една от най-мощните руски атаки
25 Юли 2024

Русия увековечи над 400 престъпници
12 Юли 2024

Русия вече изпраща на фронта инвалиди с патерици
01 Юли 2024

Украински генерал заговори за преговори с Москва
03 Май 2024

Папата обяви Украйна за губеща страна във войната
09 Март 2024

Радев и Ердоган разговаряха в Анталия

01 Март 2024

Денков: Русия не може да спечели тази война
24 Февр. 2024

5 фактора, които могат да повлияят на войната в Украйна

24 Февр. 2024

Радев се коригира за Украйна: не било конфликт, а груб флирт
19 Юли 2023

За бузките на Шойгу и ареста на Генерал АрмаКондом
29 Юни 2023

Ушев отива в Москва, за да напсува Путин и да бомбардира пропагандата
11 Апр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар