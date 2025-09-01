Военните разходи на Русия счупиха нов рекорд

Телеграм Въпреки огромните разходи и рязко увеличеното военното производство, руската армия все по-масово използва стари и бракувани танкове на фронта

Военните разходи в бюджета на Русия за първото полугодие на 2025 г. поставиха нов рекорд - 8,484 трилиона рубли. Това показват данните на руското финансово министерство, отбелязва германският Институт по проблемите на международната безопасност, цитиран от The Moscow Times.

В сравнение със същия период на миналата година разходите за армията и производството на оръжие са се повишили с 31%. Ако се направи сравнение с януари-юни 2023 г., увеличението е с 95%.

Средно "военната машина" е изяждала по 1,4 трилиона рубли на месец и 46,9 милиарда рубли на ден - сума, която превишава годишните бюджети на бедни региони като Калмикия /28,8 милиарда рубли/, Карачаево-Черкесия /30,5 милиарда рубли/, република Алтай /42,7 милиарда рубли/.

За войната бюджетът е похарчил рекордните 39,8% от разходите си и 48,2% от приходите си - т.е. практически всяко втора рубла, събрана от данъкоплатците.

Почти 2/3 (62%) от военния бюджет на Русия е засекретен. За половин година по откритите военни пера са изразходвани 3,203 трилиона рубли, а по тайните - 5,281 трилиона. За година тайният бюджет се е увеличил с 41%, а в сравнение с януари-юни през първата година от войната - почти 4 пъти.