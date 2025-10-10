Русия атакува с 450 дрона и 30 ракети енергийната система на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала днес енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети, предадоха световните агенции.

Нападението беше масирано, в цялата страна, отбеляза държавният глава. Той съобщи за сривове в електроснабдяването в 9 украински области, включително в Киев. Има ранени и загинало 7-годишно дете. Родителите му са ранени. Историята на семейството е особено болезнена — бащата на детето тази пролет се е върнал от руски плен, където е прекарал три години. Този случай е само един от многото свидетелства за това как руската агресия разрушава живота на украинците.

Зеленски подчерта нуждата от помощ от държавите партньори на Украйна с доставка на системи за противовъздушна отбрана за Киев и с налагане на санкции срещу Москва.

„Онова, което е нужно, не са приказки на вятъра, а решителни действия от страна на САЩ, на Европа и на Г-7 чрез доставката на системи за противовъздушна отбрана и прилагане на санкции“, подчерта Зеленски, цитиран от Франс прес.