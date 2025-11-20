Медия без
Путин обеща на руснаците живот до 150 години

Днес, 07:29
Путин е на 73 години
EPA/BGNES
Путин е на 73 години

Средната продължителност на живота в Русия може да бъде увеличена до 150 години. Такова заявление направи Владимир Путин по време на конференцията на „Сбер“- AI Journey-2025. Обещанието му става на фона на рекордното намаляване на продължителността на живота в Русия: според данните на Росстат през миналата година показателят е спаднал почти със седем месеца - до 72,84 години. Толкова рязък спад не е регистриран от пандемията насам, а ако тя бъде изключена от изчисленията - от 2000 г. насам.

„Продължителността на живота може, вероятно, да бъде доведена до 150 години, но и това винаги ще е малко — също както парите“, каза Путин, цитирано от „РИА Новости“. Той добави, че по-важно от броя години е „как живееш, защо и заради какво“. Отговорите на тези въпроси дават „традиционните ценности“, подчерта Путин.

