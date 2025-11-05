Путин разигра ядрен цирк

Владимир Путин изигра спектакъл за Тръмп: в Съвета за сигурност обсъдиха възможността за възобновяване на ядрените изпитания в Русия, съобщи Агенция "Новости".

Руският президент взе участие днес следобед в старателно режисирано заседание на Съвета за сигурност на Русия. В края му президентът възложи на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и специалните служби да „представят предложения за евентуално започване на работа по подготовка за изпитания на ядрено оръжие“.

Основният адресат на това представление беше Доналд Тръмп, който първоначално пренебрегна предишните ядрени намеци на руския президент, но след това даде странно нареждане за възобновяване на ядрените изпитания – нещо, което наблюдателите все още не разбират напълно какво означава.

Впоследствие говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни, че Путин не е възложил да се подготвят ядрени изпитания, а да се проучи целесъобразността им.

„Искам да подчертая — президентът не е давал нареждане да се пристъпва към подготовка на изпитания. Президентът е възложил да се разгледа въпросът за целесъобразността на започването на такава подготовка. С това ще се занимават сега“, каза говорителят на Кремъл.

Путин направи изявлението си по време на заседание със Съвета за сигурност, формално посветено на „осигуряване на безопасността в транспорта“.

Според публикуваната от Кремъл стенограма, още в началото дневният ред бил отклонен от председателя на Държавната дума Вячеслав Володин, който уж прекъснал Путин и попитал как Москва ще реагира на предполагаемото възобновяване на ядрените изпитания от страна на Вашингтон. Путин предложил думата да бъде дадена на други участници.

Министърът на отбраната Андрей Белоусов изчел от лист, че САЩ вече действат активно в областта на ядрените изпитания и заявил:

„Считам за целесъобразно подготовката за пълномащабни ядрени изпитания да започне незабавно. Готовността на силите и средствата на централния полигон на архипелага Нова Земя позволява провеждането им в кратки срокове.“

След това Путин дал думата на началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, подчертавайки, че го е поканил „за основния въпрос“. Герасимов отвърнал: „Ако сега не предприемем съответните мерки, ще изгубим време.“

Директорът на външното разузнаване Сергей Наришкин се оплакал, че представители на Белия дом и Държавния департамент са „избягали от конкретен отговор“ на въпросите на Русия.

Секретарят на Съвета за сигурност Сергей Шойгу казал, че на съвета „не са напълно ясни по-нататъшните действия и стъпки“ на САЩ.

Последен говорил директорът на ФСБ Александър Бортников, който определил ситуацията като „непроста, сложна“ и поискал време „да се разбере подробно и да се подготвят съответните предложения“.

В края на откритата част от заседанието Путин отново взел думата. Той заявил, че Русия спазва задълженията си по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (CTBT), но ако САЩ или други страни извършат такива изпитания, Русия „ще трябва да предприеме съответни адекватни ответни действия“. „В тази връзка възлагам на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, специалните служби и съответните граждански ведомства да направят всичко необходимо, за да съберат допълнителна информация по въпроса, да я анализират в рамките на Съвета за сигурност и да представят съгласувани предложения за възможно начало на работа по подготовка за ядрени изпитания,“ заяви Путин.

Изявлението на Путин беше отговор на направеното на 30 октомври изказване на Доналд Тръмп, който написа, че е възложил на Пентагона „да започне процеса на изпитания на ядрено оръжие“, като аргументира това с „изпитанията, провеждани от други страни“.

Почти веднага анализатори коментираха, че не разбират кои изпитания има предвид Тръмп, тъй като в момента никоя държава не провежда ядрени взривове, а Русия тества системи за доставка. По-късно американският министър на енергетиката Крис Райт поясни, че вероятно става дума за изпитания на елементи от ядрените оръжейни системи, а не за реални ядрени експлозии. Изказването на Тръмп беше реакция на серия от съобщения на Путин за нови оръжия. През последните седмици руският президент обяви изпитания на ракетата с ядрен двигател „Буревестник“ и на подводния дрон с ядрен енергиен модул „Посейдон“.

САЩ за последно проведоха реален ядрен опит през 1992 г., след което продължиха да изпитват само системи за доставка. В Русия последният известен ядрен взрив е от 1990 г.