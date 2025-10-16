Медия без
Тръмп и Путин ще се срещнат скоро в Будапеща

Американският президент заяви след телефонния разговор, че са отбелязали голям напредък

16 Окт. 2025Обновена
Последната среща на Тръмп и Путин бе в средата на август в Аляска
Тази вечер американският и руският президент разговоряха по телефона над два часа. След това Доналд Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че „Току-що приключих телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, и той беше много продуктивен. Президент Путин ме поздрави мен и Съединените щати за великото постижение — мира в Близкия изток, за който, както той каза, хората са мечтали векове наред. Аз наистина вярвам, че успехът в Близкия изток ще ни помогне в преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Президентът Путин благодари на първата дама Мелания за нейното участие в дейности, свързани с децата. Той изрази голяма признателност и каза, че тази работа ще бъде продължена. Ние също така обърнахме значително внимание на въпросите на търговията между Русия и САЩ след края на войната с Украйна.

В края на разговора се договорихме нашите високопоставени съветници да се срещнат следващата седмица. Първото заседание от страна на САЩ ще бъде ръководено от държавния секретар Марко Рубио заедно с други представители. Мястото на срещата ще бъде определено допълнително. Президентът Путин и аз след това ще се срещнем на договорено място — в Будапеща, Унгария — за да се опитаме да сложим край на тази „срамна“ война между Русия и Украйна.

Президентът Зеленски и аз ще се срещнем утре в Овалния кабинет, където ще обсъдим разговора ми с президента Путин и много други въпроси. Смятам, че днешният телефонен разговор донесе голям напредък.“

Унгарският премиер Виктор Орбан коментира светкавично в X : "Планираната среща между президентите на САЩ и Русия е чудесна новина за всички миролюбиви хора по света. Ние сме готови!“.

По-късно руската телеграфна агенция ТАСС предаде, че Путин е заявил на Тръмп, че ракетите „Томахоук“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще нанесат щети на отношенията между Русия и САЩ, както и на уреждането на конфликта в Украйна, съобщи помощникът на президента Юрий Ушаков. Будапеща като място за срещата е била предложена от Тръмп, а Путин е подкрепил предложението, отбеляза Ушаков.

Тръмп по време на утрешната среща със Зеленски ще вземе предвид всички съображения, изтъкнати от Путин по време на телефонния разговор, твърди Ушаков.

