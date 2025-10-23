Медия без
Путин омаловажи санкциите на САЩ

Китай спря, а Индия ограничи вноса на руски петрол

23 Окт. 2025Обновена
Руският президент Владимир Путин няма никакво намерение да спира войната срещу Украйна и след санкциите, които снощи американският президент Доналд Тръмп наложи срещу руските петролни компании "Роснефт" и "ЛУКойл". Той се опита да омаловажи техния ефект, както и отмяната на срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Будапеща, която трябваше да се състои в следващите две седмици.

Според него преговорите с Тръмп не са отменени, а "по-скоро се отлагат". Но "би било грешка да се стигне до среща без подготовка".

Освен това Путин смята, че новите санкции "няма да окажат съществено влияние" на икономическото самочувствие на Русия. Според него те са неприятелски акт от страна на САЩ и опит да се окаже натиск върху Русия, но "нито една уважаваща себе си страна никога не прави нищо под натиск".

Путин добави, че Русия и Саудитска Арабия продават повече нефт, отколкото употребяват, за разлика от САЩ, намеквайки, че американската икономика ще пострада повече.

"Енергетиката на Русия се чувства уверено, макар че ще има определени загуби. Ако рязко се намали количеството наш петрол и нефтопродукти на световния пазар, че се увеличат цените. И ние с моя американски колега говорихме за това. До какво ще доведе това? До рязко увеличение на стойността на нефта и нефтопродуктите, в това число и на бензиностанциите. И САЩ не са изключение", обясни Путин.

Руският президент заплаши със "сериозен и зашеметяващ" отговор на ударите с далекобойно оръжие във вътрешността на Русия. "Разговорите за доставка на ракети Tomahawk на Украйна са опит за ескалация. В такъв случай отговорът ще бъде сериозен и зашеметяващ", коментира той след срещата на Руското географско дружество.

 

Реакция

Най-големите купувачи на руски петрол - Индия и Китай, обаче не са толкова оптимистично настроени след санкциите на САЩ.

Големите китайски държавни петролни компании - PetroChina, Sinopec и Zhenhua Oil, са спрели покупките на доставяния по море руски петрол, след като Съединените щати наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл", съобщава Ройтерс, цитирана от БНР. 

Китай внася приблизително 1,4 милиона барела руски петрол на ден по море, по-голямата част от който се купува от независими рафинерии. Китай също така внася приблизително 900 000 барела руски петрол на ден по тръбопровод, като целият му обем отива за PetroChina, която според няколко търговци вероятно ще бъде слабо засегната от санкциите.

Unipec, търговското звено на Sinopec, спря покупките на руски петрол миналата седмица, след като Великобритания санкционира "Роснефт" и "Лукойл", кораби от руския "сенчест флот" и китайски организации, включително голяма китайска рафинерия, съобщиха за Ройтерс два търговски източника.

Междувременно Европейският съюз добави две китайски рафинерии - Liaoyang Petrochemical и Shandong Yulong Petrochemical с общ капацитет от 600 000 барела на ден, както и Chinaoil Hong Kong, търговско подразделение на PetroChina, към списъка си със санкции срещу Русия. Санкционираните заводи произвеждат 3% от 19-те милиона барела на ден рафиниращ капацитет на Китай.

 

Шегаджия

Путин иронизира и решението на ЕС да включи в 19-ия си пакет санкции забрана за износ за Русия на тоалетни чинии и бидета. "Това ще им излезе през носа. Те биха били нужни в днешната ситуация", каза Путин.

