България е готова да даде въздушен коридор на Путин

България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург пред пратеника на БНР Ангелина Пискова.

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочил е Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът е отговорил лаконично, като попитал: "А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея?"