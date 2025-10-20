Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България е готова да даде въздушен коридор на Путин

Днес, 16:53
Георг Георгиев
БГНЕС
Георг Георгиев

България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург пред пратеника на БНР Ангелина Пискова.

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочил е Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът е отговорил лаконично, като попитал: "А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея?"

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Георг Георгиев, Владимир Путин

Още новини по темата

Зеленски е готов за мирни преговори в "спешен порядък"
19 Окт. 2025

Кремъл: Още е рано за контакт с България за полета на Путин
18 Окт. 2025

Тръмп и Путин ще се срещнат скоро в Будапеща
16 Окт. 2025

Георг Георгиев потвърди за българките в Русия, но не казва как ще ги спаси
07 Окт. 2025

Меркел изкара Полша и балтийските страни виновни за войната
06 Окт. 2025

Путин пак дрънка с ядрено оръжие
22 Септ. 2025

"Таймс": Връщайки се от Китай, Путин започна нов етап от войната
09 Септ. 2025

Путин предложи на словашкия премиер да направи енергийна блокада на Украйна
02 Септ. 2025

Тръмп обеща тристранна среща с Путин и Зеленски
31 Авг. 2025

Тръмп сведе войната до личностен конфликт между Путин и Зеленски

25 Авг. 2025

Тръмп ще кани Путин на световното по футбол
22 Авг. 2025

Путин поставил три условия за мир
21 Авг. 2025

Рим, Будапеща и Женева са фаворити за срещата Зеленски-Путин
19 Авг. 2025

Путин постави абсурдни условия за мир в Украйна
17 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар