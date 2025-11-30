САЩ и Украйна приключиха преговорите във Флорида без окончателно решение

Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида завършиха без краен резултат. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след разговорите: "Срещата беше продуктивна. Има на какво още да работим". Според AFP, която се позовава на украински източници, преговорите не са били "лесни", но са били конструктивни - през цялото време упорито са се търсили формулировки и решения. "Преговорите се отнасят не само до непосредственото уреждане, но и до осигуряването на бъдещето на Украйна, САЩ са наясно, че "за мирно договаряне Украйна се нуждае от дългосрочни гаранции за сигурност", заяви Рубио.

"Ние не просто искаме да прекратим войната, ние също искаме да помогнем на Украйна да намери вечна сигурност. За да не се налага никога повече да се сблъсква с ново нашествие", обясни държавният секретар.

"Завършихме сложна, но продуктивна сесия на преговорите. Постигнахме осезаем напредък по пътя към установяване на справедлив мир", заяви ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров. "Предстои ни още много работа - продължаваме консултациите и съгласуването на по-нататъшните стъпки в името на мира за Украйна", добави той.

"Украйна има сериозни проблеми. Те имат корупционна ситуация, която не им е от полза. Но има голям шанс да успеем да сключим сделка" - това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп след преговорите между американската и украинската делегация вчера в Маями. "Нямам крайни срокове за решаване на въпроса между Русия и Украйна", допълни той Тръмп.

"Има конструктивен разговора с американската страна и всички въпроси на срещите бяха обсъдени откровено и бяха насочени към гарантиране на суверенитета и националните интереси на Украйна", заяви снощи Зеленски.

Държавният секретар Марко Рубио, заедно с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, се срещнаха в Маями със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и първия заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица.

След като в Женева Украйна и САЩ се обединиха около повече от точките в мирния договор на Тръмп. Три от въпросите обаче останаха висящи - територията на Донецка област, американските гаранции, отношението НАТО-Украйна и провеждането на избори в Украйна.

Днес Стив Уиткоф лети за Москва и на 2 декември ще разговаря с Владимир Путин в Кремъл. "Русия трябва да стане част от "уравнението" за украинското регулиране", каза Рубио в Маями.





Пълно изявление на Марко Рубио:



„Нашата цел тук е да сложим край на войната, но това е нещо повече от просто да сложим край на войната. Не искаме просто да сложим край на войната, искаме също да помогнем на Украйна да бъде в безопасност завинаги, така че никога повече да не се сблъска с друга инвазия, и, което е не по-малко важно, искаме да влезе в ера на истински просперитет. Искаме украинският народ да излезе от тази война не просто за да възстанови страната си, а за да я възстанови така, че да бъде по-силна и по-просперираща от всякога. И затова това, върху което работим тук днес, е всеобхватно. Става дума не само за условия, които прекратяват военните действия, но и за условия, които създават дългосрочно процъфтяване за Украйна. Мисля, че започнахме да полагаме основите за това, разбира се, в Женева... Това е деликатно, сложно, има много движещи се части и очевидно тук е замесена и другата страна, която ще трябва да стане част от уравнението, и това ще продължи по-късно тази седмица, когато Стив Уиткоф ще замине за Москва, въпреки че ние също поддържахме контакт с руската страна в различна степен, но имаме доста добро разбиране и за техните възгледи. Остава още много работа, но днес отново имахме много продуктивна и полезна сесия, на която, мисля, постигнахме допълнителен напредък. И продължаваме да подхождаме реалистично към това колко е сложно. Но и оптимистично, особено като се има предвид факта, че с напредъка, който постигаме, мисля, тук има обща визия, че не става въпрос само за края на войната, което е много важно, а за осигуряването на бъдещето на Украйна, бъдеще, което, както се надяваме, ще бъде по-проспериращо от всякога“.