САЩ не се опитват да се откъснат от Европа, а да вдъхнат нов живот на старото приятелство, заяви държавният секретар Марко Рубио в реч на Мюнхенската конференция по сигурността, предаде БТА.

В речта си Рубио наблегна на отколешните исторически връзки между Америка и Европа. "САЩ и Европа трябва да посрещат предизвикателствата заедно", подчерта той, като напомни, че някога Ню Йорк се е казвал Ню Амстердам.

"Но Вашингтон иска съюзниците му да бъдат силни, за да може никой противник да не посмее да ги подложи на изпитание", подчерта държавният секретар на САЩ.

"В епоха на заглавия за края на трансатлантическата ера, ви казвам, че това не е нито нашата цел, нито нашето желание", увери Рубио.

Като фактор, който отслабва Европа, той посочи масовата миграция. Говорейки за сигурността на границите, Рубио заяви, че просперитетът на Запада зависи от техния контрол. „Това не е проява на ксенофобия, а фундаментален акт на национален суверенитет“, каза Рубио.

Той разказа за създаването на „свят без граници“ след падането на Берлинската стена през 1989 г. По негово мнение това е била „глупава идея“, която е игнорирала човешката природа и историята. „Свят без граници ни струваше скъпо“, заяви Рубио.

Ключовата му реч е наистина различна от преди година, когато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс от същата трибуна разкритикува европейските лидери, обвинявайки ги, че цензурират свободата на словото и не се справят с контрола на миграцията, отбеляза Ройтерс.

Но докато Рубио описваше Европа като най-близкия и най-дългогодишен съюзник на Съединените щати, отбелязва ДПА, той подчерта, че трансатлантическото партньорство трябва да бъде обновено, за да се изправи срещу все по-опасна и конкурентна глобална среда. Рубио заяви, че „еуфорията“ от западната победа в Студената война е довела до „опасното заблуждение, че сме навлезли в „края на историята“, че всяка нация вече ще бъде либерална демокрация, че връзките, създадени само от търговията и стопанската дейност, ще заменят националната принадлежност и че вече ще живеем в свят без граници, където всеки ще стане гражданин на света“.

Той отбеляза, че съдбата на САЩ и Европа винаги ще бъде свързана и че „Америка се гордее с общото наследство с Европа“. По думите му те трябва да работят заедно, за да защитят „западната цивилизация“. Според Рубио в момента Западът прехвърля своя суверенитет на външни изпълнители, докато други държави инвестират в собствените си икономики. Той също така разкритикува инвестициите в политики, насочени към „угодничене на климатичния култ“, предаде радио "Свобода".

Държавният секретар на САЩ заяви, че не бива да се отказваме от съществуващата система на международно сътрудничество, но тя се нуждае от обновяване. "ООН все още може да бъде инструмент за добро в света, но е показала неспособност да отговори на някои от неотложните предизвикателства на съвремието", смята Рубио.

Рубио отговори на въпрос на модератора дали Вашингтон не смята, че Русия печели време в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Той заяви, че не знае дали Русия действително е настроена да сложи край на войната. "Не е ясно дали ще бъде възможно да се постигнат условия за мирно споразумение, които Украйна да приеме и с които Русия да се съгласи", добави той.

По думите му кръгът от въпроси в преговорите се е стеснил, но са останали най-трудните. "Докато преговорите продължават, САЩ и Европа ще продължат да оказват натиск върху Русия чрез санкции", каза Рубио.

След изказването си на конференцията Рубио заяви в интервю за Bloomberg, че Русия няма да може да постигне първоначалните си цели във войната.

Нов кръг тристранни преговори с участието на Русия, Украйна и САЩ е планиран за 17–18 февруари в Женева.

