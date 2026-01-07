Европа обмисля дали да прати войници в Гренландия

ЕС проучва възможен отговор за заплахите на Тръмп към Гренландия, заяви шефът на европейската дипломация Кая Калас.

Европейските правителства са в състояние на тревога, след като Тръмп поднови заплахите си да превземе Гренландия, като дори загатна за използването на военна сила. Официалните лица в Брюксел приемат, че рискът е реален, и обмислят четири основни варианта, съобщи "Politico".

Европа би могла да предложи на Тръмп компромис, който да му позволи да „запази лице“: засилена дейност на НАТО, повече войски и по-високи разходи за отбрана в Арктика, за да се отговори на опасенията на САЩ за сигурността – без прехвърляне на суверенитет. НАТО би могло да влезе в ролята на медиатор.

Вариант 2 е инвестиции в Гренландия - по-големи от американската оферта. ЕС и Дания искат да задържат Гренландия обвързана с Европа чрез драстично увеличаване на инвестициите – особено в инфраструктура и минно дело. Целта е подкрепата от ЕС да стане по-привлекателна от обещанията на САЩ.

Вариант 3 може да бъде не ивестиции в Гренландия, а икономически удар на Брюксел по търговията на САЩ. т.е. да се заплаши американския износ в Европа, ако Тръмп ескалира ситуацията. Предизвикателството тук е Вашингтон да бъде убеден, че ЕС действително би предприел тези стъпки.

Последният вариант за европейско действие е разполагане на войски в Гренландия. Ако САЩ предприемат военни действия, Дания би могла да отговори по законен път и да поиска европейски подкрепления. Дори малко европейско присъствие би могло да действа като възпиращ фактор, но това крие риск от опасна конфронтация, пише Politico.

Всички тези варианти трябва да се изяснат преди държавният секретар на САЩ да се срещне с властите на Дания и Гренландия следващата седмица. Очаква се на срещата да бъдат обсъдени статутът на американските военни бази, инвестиции в инфраструктура за двойна употреба (летища и пристанища) и екологични споразумения, свързани с добива на полезни изкопаеми.

Представители на Гренландия ще има на срещата. Местното правителство в Нуук твърдо заявява, че „Гренландия не се продава“, но в същото време е подложено на огромен натиск да приеме директни американски инвестиции в минната индустрия (редки земни елементи), за да намали зависимостта си от датските субсидии.

Рубио отрече, че САЩ ще търсят решение по военен път. Той многократно е заявявал, че САЩ не могат да позволят на Китай и Русия да доминират в арктическите морски пътища, които се разкриват поради топенето на ледовете. Според Вашингтон Дания няма необходимите военни ресурси, за да гарантира сигурността на острова срещу „китайско икономическо проникване“.