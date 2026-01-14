Преговорите за Гренландия се провалиха

„Позициите на Дания и Гренландия продължават да се различават от мнението на САЩ – заяви външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен след преговорите във Вашингтон.
"Дания не успя да убеди САЩ да се откажат от стремежа си да завладеят Гренландия – допълни Расмусен.
"Посегателствата върху териториалната цялост на Дания и Гренландия са недопустими. Копенхаген и Вашингтон се договориха за създаването на работна група на високо равнище за обсъждане на ситуацията около Гренландия", заяви Расмусен добави, че в момента няма заплаха за района на острова нито от страна на Русия, нито от Китай.“
Тези преговори бяха определени от международните наблюдатели като „исторически сблъсък на суверенитети“. Срещата се проведе в Белия дом и в нея участваха Ларс Расмусен, гренландският външен министър Вивиан Моцфелд и представители на американската администрация – вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио.
Ларс Расмусен беше категоричен след срещата: Дания и Гренландия имат ясни „червени линии“, които включват териториалния суверенитет. От друга страна, президентът Доналд Тръмп само часове преди срещата написа в социалните мрежи, че всичко друго, освен „Гренландия в ръцете на САЩ“, е недопустимо за националната сигурност.
Отговорът на Гренландия: Вивиан Моцфелд отново подчерта, че Гренландия е съюзник на САЩ, но не е стока за продан. Местните лидери заявиха, че ако трябва да избират между Дания и САЩ „тук и сега“, те категорично избират Дания. В Гренландия се провеждат и протести под наслов „Ние не сме американци“.
Превантивни мерки: По време на преговорите стана ясно, че Дания вече е започнала да „подсилва военното си присъствие в Гренландия от днес“, за да демонстрира, че може сама да се грижи за сигурността на територията си. Норвегия също декларира, че ще изпрати двама военни в Гренландия. Германия планира да разположи първите си войници в Гренландия още тази седмица, съобщи "Билд". Очаква се първо да замине авангардна група от няколко души от Бундесвера. По молба на Дания Швеция изпрати група офицери от въоръжените си сили в Гренландия, които ще се подготвят за датски учения на острова. Това съобщи шведският министър-председател Улф Кристерсон. Франция също ще изпрати войници в Гренландия като част от европейска мисия, съобщи AFP.