Преговорите за Гренландия се провалиха

„Позициите на Дания и Гренландия продължават да се различават от мнението на САЩ – заяви външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен след преговорите във Вашингтон.

"Дания не успя да убеди САЩ да се откажат от стремежа си да завладеят Гренландия – допълни Расмусен.

"Посегателствата върху териториалната цялост на Дания и Гренландия са недопустими. Копенхаген и Вашингтон се договориха за създаването на работна група на високо равнище за обсъждане на ситуацията около Гренландия", заяви Расмусен добави, че в момента няма заплаха за района на острова нито от страна на Русия, нито от Китай.“

Тези преговори бяха определени от международните наблюдатели като „исторически сблъсък на суверенитети“. Срещата се проведе в Белия дом и в нея участваха Ларс Расмусен, гренландският външен министър Вивиан Моцфелд и представители на американската администрация – вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио.

Ларс Расмусен беше категоричен след срещата: Дания и Гренландия имат ясни „червени линии“, които включват териториалния суверенитет. От друга страна, президентът Доналд Тръмп само часове преди срещата написа в социалните мрежи, че всичко друго, освен „Гренландия в ръцете на САЩ“, е недопустимо за националната сигурност.