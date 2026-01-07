Лидерът на републиканците в Сената отхвърли военно превземане на Гренландия

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тун отхвърли военно превземане на Гренландия, въпреки че високопоставеният съветник на Белия дом Стивън Милър заяви, че тя по право трябва да принадлежи на САЩ, пише The Hill.

"Мисля, че това вероятно е поставяне на каруцата пред коня. Не виждам военни действия да са вариант там", каза Тун по повод евентуално поемане на контрол над Гренландия от страна на САЩ, след като през уикенда президентът Тръмп свали от власт венецуелския лидер Николас Мадуро.

Миналата година Тун ръководи делегация на конгреса до Дания. "Ръководих делегация от сенатори през август и една от спирките ни беше в Копенхаген. Срещнахме се с всички избрани лидери там и очевидно те са много ангажирани с темата за Гренландия", каза той. Но допълни, че може да бъде "постигнато нещо" между администрацията на Тръмп, датските лидери и населението на Гренландия за разширяване на американското бизнес присъствие на острова. "Ако има нещо, което може да бъде взаимно договорено, очевидно това е от интерес за националната сигурност и Арктика. Те го осъзнават, както и ние", каза той.

Тун заяви, че военно превземане на Гренландия от страна на САЩ "не е нещо, което някой обмисля сериозно".

Сенатор Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина), близък съюзник на Тръмп, също отхвърли възможността за военна операция за поемане на контрол над Гренландия. "Гренландия е различен случай", каза той, правейки разграничение между Венецуела и Гренландия. "Всички искат да имаме по-голямо присъствие в Гренландия, за да противодействаме на руското и китайското влияние в Арктика. Напълно съм съгласен с това", допълни Греъм.