Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лидерът на републиканците в Сената отхвърли военно превземане на Гренландия

Днес, 08:29
Лидерът на републиканците в Сената Джон Тун говори пред медиите във вторник, 6 януари.
Лидерът на републиканците в Сената Джон Тун говори пред медиите във вторник, 6 януари.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тун отхвърли военно превземане на Гренландия, въпреки че високопоставеният съветник на Белия дом Стивън Милър заяви, че тя по право трябва да принадлежи на САЩ, пише The Hill.

"Мисля, че това вероятно е поставяне на каруцата пред коня. Не виждам военни действия да са вариант там", каза Тун по повод евентуално поемане на контрол над Гренландия от страна на САЩ, след като през уикенда президентът Тръмп свали от власт венецуелския лидер Николас Мадуро.

Миналата година Тун ръководи делегация на конгреса до Дания. "Ръководих делегация от сенатори през август и една от спирките ни беше в Копенхаген. Срещнахме се с всички избрани лидери там и очевидно те са много ангажирани с темата за Гренландия", каза той. Но допълни, че може да бъде "постигнато нещо" между администрацията на Тръмп, датските лидери и населението на Гренландия за разширяване на американското бизнес присъствие на острова. "Ако има нещо, което може да бъде взаимно договорено, очевидно това е от интерес за националната сигурност и Арктика. Те го осъзнават, както и ние", каза той.

Тун заяви, че военно превземане на Гренландия от страна на САЩ "не е нещо, което някой обмисля сериозно".

Сенатор Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина), близък съюзник на Тръмп, също отхвърли възможността за военна операция за поемане на контрол над Гренландия. "Гренландия е различен случай", каза той, правейки разграничение между Венецуела и Гренландия. "Всички искат да имаме по-голямо присъствие в Гренландия, за да противодействаме на руското и китайското влияние в Арктика. Напълно съм съгласен с това", допълни Греъм.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гренландия

Още новини по темата

Европа брани Гренландия и плаши с край на НАТО
06 Яну. 2026

Дания обвини САЩ в тайни операции за влияние в Гренландия
27 Авг. 2025

Гренландия и Дания изригнаха срещу визитата на американска делегация
24 Март 2025

Гренландия проведе най-големия митинг в историята си
16 Март 2025

Партия против продажбата на Гренландия спечели изборите
12 Март 2025

Гренландия избира парламент
11 Март 2025

Дания обмисля да спре Ozempic за САЩ заради Гренландия
31 Яну. 2025

Дания ще строи военна база в Гренландия
16 Яну. 2025

Тръмп-син пристигна на мисия в Гренландия
07 Яну. 2025

Дания засилва отбраната на Гренландия заради Тръмп
25 Дек. 2024

Учени откриха по случайност най-северния остров на планетата
28 Авг. 2021

Дания се извини на Гренландия за стореното преди 70 години
08 Дек. 2020

И Джерард Бътлър търси спасение от апокалипсиса
02 Окт. 2020

Тръмп намислил да замени Пуерто Рико за Гренландия
31 Авг. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?