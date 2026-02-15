Медия без
САЩ не искат Европа за свой васал, обяви Рубио

Няма основание да се оспорват заключенията за отравянето на Навални, посочи държавният секретар

15 Февр. 2026
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори пред медиите в Братислава.
ЕПА/БГНЕС
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори пред медиите в Братислава.

САЩ не желаят да виждат "зависима" или "васална" на Вашингтон Европа. Това заяви държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио по време на посещението си в Словакия, предаде БТА, цитирайки Франс прес и Ройтерс.

"Не желаем Европа да бъде зависима и не искаме Европа да бъде васал на САЩ", каза Рубио на пресконференция в столицата Братислава след среща с премиера Роберт Фицо. Американецът уточни, че желае да види "партньор" в лицето на Европа.

Марко Рубио реагира също на публикуваното становище от пет европейски страни, което разкрива, че руският опозиционер и критик на Кремъл Алексей Навални е бил убит в арктическа наказателна колония в Русия със силен токсин от отровна дървесна жаба.

"Разбира се, че сме наясно със становището, което е смущаващо. Запознати сме със случая на Навални и със сигурност нямаме никакво основание да се съмняваме в резултата от становището", коментира държавният секретар.

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия изразиха убеденост, че Навални е бил отровен с веществото епибатидин, изключително силен нервен токсин, отделян от някои видове отровни дървесни жаби в Южна Америка. На въпрос защо САЩ не са се присъединили официално към това становище Рубио отговори, че по начало това "не е било инициатива на Вашингтон".

"Тези страни са достигнали до това заключение. Те са координирали изследването. Това не означава, че ние го оспорваме или се опитваме да се скараме с тези страни заради резултатите. Но това е тяхно становище, което те публикуваха", посочи Рубио.

Руското правителство, което многократно отрече да е замесено в смъртта на Навални, докато той се намираше в арктическа наказателна колония, отхвърли твърденията за отравянето му като "западна пропагандна измама", предаде ТАСС.

