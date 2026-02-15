Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Години наред в Лувъра продавали фалшиви билети

Днес, 07:03
Снимка EPA/BGNES

Френската полиция разкри мащабна измамна схема в системата за продажба на билети в Лувъра и Версай. Щетите само за Лувъра се оценяват на над 10 милиона евро, съобщава Le Parisien.

Задържани са девет души, сред които двама служители на музея и екскурзоводи. От заподозрените са иззети близо 1 милион евро в брой, автомобили и банкови сейфове, а още стотици хиляди евро са открити в сметки. Според следствието част от средствата са инвестирани в недвижими имоти във Франция и Дубай.

Мрежата е действала около десет години: гидовете са продавали фалшиви билети на туристически групи. Те са използвали повторно истински билети и са прекарвали групите, заобикаляйки контрола. Аферата е разкрита след вътрешна проверка и подслушване на телефонни разговори.

Измамниците са използвали схема, наречена "рециклиране на билети". При нея екскурзоводите събират използвани билети от туристите в края на обиколката и ги предават на съучастниците си на входа. Благодарение на корумпираните служители, тези билети са били сканирани повторно или групите са били пускани през служебни входове, предназначени за персонал или доставки.

Разследването показва, че не става въпрос за случайна инициатива, а за структурирана мрежа. Повечето замесени екскурзоводи са били на свободна практика, работещи основно с китайски туристически групи. Те са се възползвали от езиковата бариера и факта, че много туристи не са запознати с официалните цени и процедури за резервация.

След разкритията Лувърът и Версайският дворец въведоха задължителни поименни цифрови билети с QR кодове, които са валидни само за конкретен час.

Този скандал е сериозен удар по имиджа на Франция като водеща туристическа дестинация, особено предвид факта, че Лувърът е най-посещаваният музей в света (с над 9 милиона посетители годишно).

Това не е първият случай на измами с билети в Париж. През 2013 г. беше разбита подобна мрежа, но тогава мащабът беше значително по-малък.

През октомври м.г. Лувъра бе замесен в друг голям скандал. Тогава само за 7 минути (между 9:30 и 9:37 ч.) маскирани крадци проникнаха в галерия "Аполон", разбиха витрини и задигнаха безценни кралски бижута от колекцията на Наполеон. Стойността на откраднатите предмети беше оценена на близо 88 милиона евро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лувър

Още новини по темата

Лувърът затвори заради стачка
15 Дек. 2025

След обира: Лувърът откри нова галерия
03 Дек. 2025

38-годишна жена е обвинена за обира в Лувъра
01 Ноем. 2025

Още петима са задържани за обира в Лувъра
30 Окт. 2025

Двама от крадците в Лувъра са задържани
26 Окт. 2025

Лувърът евакуира част от бижутата си в централната банка
25 Окт. 2025

Щетите от кражбата в Лувъра са за поне 88 млн. евро
22 Окт. 2025

Дръзки крадци ограбиха Лувъра за 7 минути
19 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?