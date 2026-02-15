Години наред в Лувъра продавали фалшиви билети

Френската полиция разкри мащабна измамна схема в системата за продажба на билети в Лувъра и Версай. Щетите само за Лувъра се оценяват на над 10 милиона евро, съобщава Le Parisien.

Задържани са девет души, сред които двама служители на музея и екскурзоводи. От заподозрените са иззети близо 1 милион евро в брой, автомобили и банкови сейфове, а още стотици хиляди евро са открити в сметки. Според следствието част от средствата са инвестирани в недвижими имоти във Франция и Дубай.

Мрежата е действала около десет години: гидовете са продавали фалшиви билети на туристически групи. Те са използвали повторно истински билети и са прекарвали групите, заобикаляйки контрола. Аферата е разкрита след вътрешна проверка и подслушване на телефонни разговори.

Измамниците са използвали схема, наречена "рециклиране на билети". При нея екскурзоводите събират използвани билети от туристите в края на обиколката и ги предават на съучастниците си на входа. Благодарение на корумпираните служители, тези билети са били сканирани повторно или групите са били пускани през служебни входове, предназначени за персонал или доставки.

Разследването показва, че не става въпрос за случайна инициатива, а за структурирана мрежа. Повечето замесени екскурзоводи са били на свободна практика, работещи основно с китайски туристически групи. Те са се възползвали от езиковата бариера и факта, че много туристи не са запознати с официалните цени и процедури за резервация.

След разкритията Лувърът и Версайският дворец въведоха задължителни поименни цифрови билети с QR кодове, които са валидни само за конкретен час.

Този скандал е сериозен удар по имиджа на Франция като водеща туристическа дестинация, особено предвид факта, че Лувърът е най-посещаваният музей в света (с над 9 милиона посетители годишно).

Това не е първият случай на измами с билети в Париж. През 2013 г. беше разбита подобна мрежа, но тогава мащабът беше значително по-малък.

През октомври м.г. Лувъра бе замесен в друг голям скандал. Тогава само за 7 минути (между 9:30 и 9:37 ч.) маскирани крадци проникнаха в галерия "Аполон", разбиха витрини и задигнаха безценни кралски бижута от колекцията на Наполеон. Стойността на откраднатите предмети беше оценена на близо 88 милиона евро.