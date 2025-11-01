38-годишна жена е обвинена за обира в Лувъра

Жена, арестувана тази седмица заедно с четирима други заподозрени за безпрецедентния обир на бижута в Лувър, се яви в събота пред магистрат, който ще реши дали да я задържи. 38-годишната обвинена се разплака, докато потвърждаваше, че живее в северното предградие на Париж Ла Курньов, съобщи AФП. Тя е обвинена в съучастие в организирана кражба и престъпен заговор с цел извършване на престъпление. По искане на прокуратурата изслушването продължи при закрити врати. Засега не са известни повече подробности за самоличността на жената.

Парижката прокуратура не уточни колко заподозрени ще бъдат изправени пред съда. На 19 октомври крадци, въоръжени с електрически инструменти, нахлуха в Лувъра, най-посещавания музей на изкуството в света, посред бял ден. Като на кино, само за 7 минути те откраднаха бижута на стойност 102 милиона долара.

По случая работят около 100 следователи. Френските власти първоначално обявиха ареста на двама заподозрени, а тази седмица прокурорите заявиха, че полицията е арестувала още петима, включително главен заподозрян. Петте задържания са извършени във и около Париж, по-специално в Сен Дени северно от столицата. Един от петимата арестувани тази седмица беше освободен без обвинение в петък, казаха адвокатите му София Бугрин и Ноеми Горин. Пред АФП Бугрин посочи безразборния характер на някои от арестите.

Първите двама мъже, арестувани преди това, бяха обвинени в кражба и престъпен заговор, след като "частично признаха обвиненията", каза парижкият прокурор Лор Бекюо. Единият е 34-годишен алжирски гражданин, живеещ във Франция. Бил е идентифициран чрез ДНК следи, открити на един от скутерите, използвани за бягство от обира. Вторият заподозрян е 39-годишен нелицензиран таксиметров шофьор от парижкото предградие Обервилие. И двамата са стари познайници на полицията, извършвали кражби. Първият е арестуван, докато се е качвал на самолет за Алжир на летище "Шарл дьо Гол". Вторият е задържан малко след това близо до дома му и няма доказателства, че е планирал да замине в чужбина. Това са двамата заподозрени, че нахлули в галерията, докато двама съучастници са чакали отвън. Откраднатата плячка все още липсва.

По думите Лор Бекюо скъпоценностите са "непродаваеми": "всеки, който ги купи, ще бъде виновен за притежание на крадена стока". Централната служба за борба с трафика на културни ценности (OCBC) "проучва целия легален пазар на произведения на изкуството", посочи тя. Служителите й същевременно са наясно, че "бижутата няма да се появят на този тип пазар, а на паралелните пазари", посочи още прокурорът. "Има различни хипотези, и по-специално тази, че тези бижута могат да бъдат използвани за пране на пари или дори за преговори в средите на организираната престъпност. Затова наблюдаваме всичко", каза Бекюо.

Короната на императрица Евгения, която крадците са изпуснали по време на бягството си, е върната на музея, но по думите на директорката на Лувъра Лоранс де Кар реставрирането й "би било твърде деликатно".

Междувременно "Билд" съобщи, че крадците са се опитали да продадат бижутата от Лувъра на израелската охранителна компания CGI Group чрез тъмната мрежа. Това е казал главният изпълнителен директор на компанията Звика Навех. Според него пет дни след обира, лице, което твърди, че представлява престъпниците, се е свързало с компанията и е предложило да обсъдят покупката на откраднатите произведения на изкуството. Когато представителят на крадците потвърдил, че притежават поне част от ценните предмети, компанията уведомила властите в Париж.