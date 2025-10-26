Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Двама от крадците в Лувъра са задържани

Откраднатите ценности все още не са открити

Днес, 11:21
Pixabay

Френската полиция задържа двама от крадците, които обраха за 7 минути няколко експоната от Лувъра на 19 октомври. Единият е бил арестуван в събота вечер в летището "Шарл дьо Гол", докато се готвел да хване полет за Алжир. Операцията била проведена около 22 часа вечерта от Бригадата за борба с бандитизма (BRB), съобщава Le Figaro.

В същото време вторият заподозрян е бил арестуван от съдебната полиция на Париж в Сен Дени.

И двамата са били идентифицирани благодарение на следите от ДНК, оставени по няколкото предмета, изпуснати при бягството им, между които чифт ръкавици и уоки токи.

Сто следователя бяха мобилизиране да участват в разследването на кражбата от най-големия музей в света. 

Няма данни за съдбата на другите двама от четиримата крадци, както и за съдбата на откраднатите ценности - групата открадна девет бижута, на стойност 88 млн. евро.

Един от охранителите на Лувъра може да е оказал съдействие на крадците, които на 19 октомври извършиха кражба и напуснаха безпрепятствено парижкия музей. За това съобщи вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на източници от разследващите органи. Благодарение на предоставената поверителна информация за системата за сигурност на музея, престъпниците са знаели къде има пропуск в нея“, цитира изданието думите на неназован източник.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лувър, Франция, Париж

Още новини по темата

Лувърът евакуира част от бижутата си в централната банка
25 Окт. 2025

Щетите от кражбата в Лувъра са за поне 88 млн. евро
22 Окт. 2025

Дръзки крадци ограбиха Лувъра за 7 минути
19 Окт. 2025

Френският премиер подаде оставка след по-малко от месец
06 Окт. 2025

Айфеловата кула беше затворена заради протестите във Франция
02 Окт. 2025

Френски барети превзеха руския танкер Boracay
02 Окт. 2025

Посланикът на Южна Африка във Франция е открит мъртъв
30 Септ. 2025

И Франция призна Палестина
22 Септ. 2025

Мащабни стачки блокираха Франция
18 Септ. 2025

Във Франция пенсионерите вече получават повече от работещите
15 Септ. 2025

Мистериозно протестно движение блокира Франция на 10 септември
09 Септ. 2025

Френското правителство ще иска вот на доверие
26 Авг. 2025

Студентка от Газа напусна университет във Франция заради антисемитски коментари
03 Авг. 2025

Франция съди четирима българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж
26 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте