И Франция призна Палестина

Френският президент Еманюел Макрон обяви през Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Макрон оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

"Времето дойде. Именно затова, верен на историческия ангажимент на моята страна към Близкия изток, към мира между израелците и палестинците, заявявам днес, че Франция ще признае държавата Палестина", заяви президентът на Франция.

Решението на Париж идва, след като Великобритания, Канада, Австралия и Португалия също признаха палестинската държава през уикенда.

Очаква се десет държави да признаят Палестина по време на Генералната асамблея на ООН в Ню Йорк. Освен изброените, вероятно Палестина ще бъде призната още от Андора, Белгия, Люксембург, Малта, Франция и Сан Марино.

В Италия избухнаха безредици заради отказа на премиера Мелони да признае Палестина, съобщава Politico. След като правителството на Мелони отхвърли идеята за признаване на палестинската държава, нейните поддръжници започнаха безредици.

В Милано на централната гара полицията с каски и сълзотворен газ разпръсна демонстранти. Междувременно в Генуа и Ливорно пристанищните работници блокираха пътищата в знак на протест срещу евентуален транспорт на оръжие или доставки до Израел.