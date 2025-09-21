Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Великобритания призна държавата Палестина

10 страни ще направят това през следващите часове

Днес, 16:37
Франция и Великобритания водят коалицията, която застава зад Палестина
БГНЕС/ЕПА
Франция и Великобритания водят коалицията, която застава зад Палестина

Великобритания призна държавата Палестина. Британският премиер Киър Стармър подчерта, че "Хамас" е терористична организация, която няма място в бъдещето правителство на Палестина. Стармър обеща санкции за лидерите на "Хамас" през следващите седмици. 

️Канада и Австралия също признаха днес палестинската държавност. Очаква се същото да направи и Португалия днес. 

Десет държави се очаква да признаят държавата Палестина през следващите часове, съобщи малко по-рано AFP. Това ще се случи около конференцията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. AFP уточни, че 10-те страни са Андора, Австралия, Белгия, Канада, Люксембург, Португалия, Малта, Франция, Великобритания и Сан Марино.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че създаването на палестинска държава би застрашило оцеляването на Израел. Той обеща да се противопостави на такива усилия както в ООН, така и във всички други международни форуми.

„Ще се борим срещу фалшивата пропаганда и призивите за създаване на държава, която би била абсурдно възнаграждение за тероризма“, каза той пред кабинета си.

Министърът на финансите Безалел Смоторич, който също многократно е призовавал за анексиране на Западния бряг, направи подобно изявление. „Дните, когато Великобритания и други държави определяха нашето бъдеще, свършиха. Мандатът е приключил, а единственият отговор на този анти-израелски ход е суверенитет върху историческата родина на еврейския народ в Юдея и Самария и окончателно премахване на глупостта, наречена палестинска държава, от дневния ред“, написа Смоторич в X.

Израел може да претърпи още един удар тези дни. УЕФА може да отстрани израелските футболни клубове и националния отбор от участие в европейски състезания. За това пише израелският вестник Israel Hayom. По негови данни, за обсъждането на този въпрос на 23 септември на заседание на организацията настоява Катар. Изключването на Израел се подкрепяло от мнозинство от 20 избиратели.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Палестина, Държавата Палестина

Още новини по темата

Португалия ще признае палестинската държава в ООН
20 Септ. 2025

Израел: Франция награждава терора
25 Юли 2025

САЩ санкционираха "фалшиви НПО", финансиращи "Хамас"
10 Юни 2025

Израел нареди на армията да спре кораба на Грета Тунберг към Газа
08 Юни 2025

Шест души пострадаха при нападение в Колорадо
02 Юни 2025

Пропалестински активисти превзеха Вашингтонския университет
06 Май 2025

Общото събрание на ООН призна Държавата Палестина
10 Май 2024

Въоръжени откраднали 66 млн. евро от "Банката на Палестина"
04 Май 2024

Ирландия се готви да признае Палестина
10 Апр. 2024

Израел отхвърля натиска за трайно споразумение с палестинците
16 Февр. 2024

Израел призна, че 31 от заложниците са мъртви
07 Февр. 2024

Шествие в подкрепа на Палестина премина през центъра на София
28 Яну. 2024

Ердоган: Турция ще обяви Израел за държава военен престъпник
28 Окт. 2023

Антивоенен протест атакува Капитолия
19 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар