Френският премиер подаде оставка след по-малко от месец

Себастиен Льокорню обвини за ситуацията ''партийните апетити''

06 Окт. 2025Обновена
Себастиен Лекорню
ЕПА/БГНЕС
Себастиен Лекорню

Новият премиер на Франция Себастиен Льокорню подаде оставка пред Еманюел Макрон, който я прие, съобщи Елисейският дворец в официално изявление, цитирано от АФП.

Назначен на 9 септември, Льокорню беше подложен на критики от опозицията и десницата, след като на 5 октомври разкри част от състава на правителството си. 

Днешната оставка е факт, след като едва вчера премиерът представи широко критикуваното си правителство, като 11 министри се върнаха на същата позиция, която заемаха преди това, включително министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо и министърът на външните работи Жан-Ноел Баро, предава БНР.

Член на всички правителства на Макрон от 2017 г. насам, министър на въоръжените сили в продължение на повече от три години, Льокорню бе назначен за премиер с цел да сложи край на нестабилността в управлението. След като наследи Франсоа Байру, Льокорню бе обещал ''разрив'' със статуквото както по форма, така и по същество - обещания, които опозицията, а в последните дни и дясното крило, не очакваха да се осъществят, предава БТА.

Лишен също като предшествениците си от мнозинство в Националното събрание, Льокорню бе обещал още с идването си да бъде ''по-креативен'' и ''по-сериозен в начина на работа с опозицията''.

„Условията не бяха налице“, каза Льокорню в реч, в която изрази съжаление за ''партийните апетити''. ''Политическите партии продължават да се държат така, сякаш всички имат абсолютно мнозинство в Националното събрание'', каза той и подчерта, че се е показал ''готов на компромиси''.

Сега президентът Еманюел Макрон е изправен пред задачата да назначи нов министър-председател, който да сформира правителство.

След новината за подадената оставка френският фондов индекс CAC се срина с близо 2% на борсата в Париж, докато общият европейски индекс Stoxx 600 се понижи с 0,27%. Еврото също поевтиня, губейки 0,6% спрямо долара и 0,3% спрямо британската лира.

