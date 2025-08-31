Хутите потвърдиха смъртта на премиера си

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси съобщиха днес, че при израелски въздушен удар в четвъртък е загинал премиерът на контролираното от групировката им правителство в йеменската столица Сана - Ахмед ал Рахауи, както и няколко министри, предадоха световните агенции.

Ударът е нанесен по време на заседание на правителството на хутите, посветено на резултатите от изминалата година, като редица други присъстващи са получили наранявания с различна тежест.

Ръководителят на самопровъзгласилия се Висш политически съвет на хутите Махди ал Машат е възложил на Мохамед Ахмед Мофтах - досега първи заместник на Ал Рахауи, да бъде изпълняващ длъжността министър-председател, съобщи контролираната от бунтовниците новинарска агенция САБА. В изявление хусите заявиха, че контролираните от тях правителствени институции ще продължат да предоставят услуги, предаде ДПА.

Израелските въоръжени сили съобщиха, че „са поразили прецизно военна цел на терористичния режим на хутите в района на Сана“, припомня Асошиейтед прес. Те допълниха, че тяхна цел са били началник-щаба на свързаната с Иран групировка, военният ѝ министър и други високопоставени служители и че проверяват резултатите от удара. В изявлението на хутите не става ясно дали министърът им на отбраната е сред загиналите.

Ройтерс отбелязва, че Ал Рахауи стана министър-председател преди близо година, но де факто контролиращ правителството беше неговият заместник Мохамед Мофтах, който сега е назначен да изпълнява задълженията на премиер. Рахауи беше възприеман до голяма степен като символичен лидер, който не е част от вътрешния кръг на ръководството на хусите.

АП припомня, че хутите многократно са изстрелвали ракети срещу Израел по време на войната на Израел срещу „Хамас“ в Газа. Групировката твърди, че атаките са в знак на солидарност с палестинците. Повечето изстреляни от тях ракети биват прихващани от противовъздушната отбрана на Израел или се разпадат във въздуха. Хутите също атакуват кораби в Червено море. В отговор Израел многократно е атакувал обекти в контролираните от хутите райони на Йемен.