Във Франция пенсионерите вече получават повече от работещите

Днес, 09:19
Всеки опит за реформа във Франция е посрещан с бурни протести
БГНЕС/ЕПА
Всеки опит за реформа във Франция е посрещан с бурни протести

Пенсионерите във Франция получават повече, отколкото хората в работоспособна възраст, показва изследване на Luxembourg Income Study, цитирано от "Файненшъл таймс". Това е уникален случай не само за Европа, но и в целия свят. В Германия, Канада и други страни доходът на работещите граждани надвишава пенсиите с 5-30%. Във Франция пенсионерите получават средно с 1% повече от пълнолетните хора в трудоспособна възраст.

Бившият вече премиер Франсоа Байру обясни, че френският дефицит, значителна част от който са плащанията за пенсии, е резултат предимно от проблема на "бумерите". Хората, родени през 1950-те години, са плащали минимални осигуровки, за да финансират щедрите пенсии, които в момента получават, и редовно гласуват за намаляване на пенсионната възраст - например през 1983 г. пенсионната възраст бе намалена от 65 на 60 г. Тя бе повишена от 60 на 62 г. през 2010 г., отново след бурни протести.

В момента разходите за пенсии са почти 14% от БВП на Франция. Средно пенсионерите в момента получават два пъти повече, отколкото е техният принос в осигурителната система. Средната пенсия е около 1500 евро на месец, а средната нетна заплата - около 2600-2700 евро. В цитираната статистика обаче се сравняват доходите на пенсионерите към доходите на хората в работоспособна възраст, т.е. би следвало в данните да влизат и безработните, и работещите пенсионери.

1.7% от френските пенсионери получават над 4500 евро на месец, а пенсионирали се висши мениджъри могат да получават над 100 000 евро годишно, като значителна част се финансира от бюджета, пише The Conversation. Ранното пенсиониране и по-дългата продължителност на живот означава, че френските пенсионери в момента се радват на 25 г. живот в пенсия. За сравнение - в САЩ са 20 г., а във Великобритания - 21 г.

Не е учудващо, че всеки опит да се промени тази ситуация се посреща с гняв и протести и опозиция и от ляво, и от дясно. Предложението на френския президент Еманюел Макрон да се увеличи пенсионната възраст - от 62 на 64 г., бе посрещнато с масови протести. Предложението на Мишел Барние да се отложи с 6 месеца планираното увеличение на пенсиите, за да намали дефицита, доведе до падане на неговото правителство. Идеите за пенсионна реформа доведахо и до падането на правителството на наследника му Франсоа Байру.

