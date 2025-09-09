Медия без
Мистериозно протестно движение блокира Франция на 10 септември

Днес, 15:33
ЕПА/БГНЕС

Оценка на френското разузнаване показва, че над 100 хил. души ще се включат в националния протест на движението "Блокирай всичко" в сряда, 10 септември. Разузнаването се позовава на данни от подготвителни общи събрания, проведени в цяла Франция през лятото и по-интензивно през последните две седмици, предава френското издание Le Monde.

Планирани са операции за блокиране на пътища, но също така има и призив за бойкот на кредитни карти. Много собственици на ресторанти и малък бизнес също ще се присъединят към стачката. Препоръчителните форми на протест включват бойкотиране на големи търговци на дребно като Carrefour, Amazon и Auchan, теглене на пари от големи банки и ''мирна окупация на символични места'' като административни сгради на местната власт и кметства, пише France 24.

Силата на протестното движение е обвързана със събитията в парламента вчера, след като кабинетът на премиера Франсоа Байру загуби вота на доверие, свикан от самия него. Причината за недоволството беше финансовият му план за 2026 г., целящ да намали националния бюджет с 43,8 милиона евро и да намали нарастващия дефицит на Франция. Сред най-противоречивите мерки за строги икономии бяха плановете за премахване на два национални празника, замразяване на пенсиите и съкращения в здравеопазването с 5 милиарда евро.

Според френското министерство на вътрешните работи някои от протестиращите може да се демобилизират, но най-политизираните ще излязат да протестират въпреки всичко. Анализатори твърдят, че стачкуващите утре ще бъдат още по-смели поради очевидната политическа криза. 

В социалните медии гражданският колектив "Блокирай всичко'', който според френския вестник Le Parisien има около 20 организатори, набира скорост, като поддръжниците му споделят визуални материали с хаштаговете #10septembre2025 и #10septembre.

След като вчера Байру загуби вота на доверие, много градове във Франция организираха "парти за довиждане". В Лион такова парти се превърна в публична демонстрация с искания за оставката на Еманюел Макрон.

 

Въпреки че организаторите на ''Блокирай всичко'' твърдят, че движението е аполитично, възникват въпроси относно произхода му. Първата публикация, призоваваща за протест на 10 септември, се появи през май, много преди Байру да обяви бюджета си, и беше публикувана от антиправителствената група Les Essentiels France. Онлайн подкрепата за идеята за протест на 10 септември рязко нарасна след обявяването на бюджета на Байру през юли, като фигури от крайната десница бързо се присъединиха към разрастващото се движение. Оттогава движението получи широка подкрепа от леви партии, водени от пламенния лидер на партията ''Непокорена Франция'' Жан-Люк Меланшон.

 

